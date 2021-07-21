В Белгородской области определили лучшие практики наставничества

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В соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области от 30 марта 2021 года № 128-р в рамках национального проекта «Производительность труда» в регионе прошел конкурс «Лучшие практики наставничества Белгородской области – 2021». Задача конкурса – выявить и распространить передовой опыт наставничества.

Участниками конкурса стали предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда». В итоге, 16 июля Экспертный совет конкурса определил победителей в четырех номинациях:

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- «Наставничество в области повышения производительности труда» – ГУП «Белоблводоканал» с практикой «Наставничество для передачи ключевых знаний и навыков работникам»;

- «Наставничество в профессиональном самоопределении» – АО «Завод ЖБК-1» с практикой «Профессиональная ориентация школьников»;

- «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» – АО «Завод ЖБК-1» с практикой «Наставничество для проходящих учебную/производственную практику»

- «Наставничество в области прорывных технологий» – АО «ОЭЗ «ВладМиВа» с практикой «Наставничество во взаимодействии с высшими учебными заведениями, Центрами трансфера технологий».

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Победители конкурса получают возможность представить свои проекты на всероссийском конкурсе лучших практик наставничества.

Наставничество является значимым мероприятием национального проекта «Производительность труда», так как выстроенная система наставничества на предприятиях позволяет значительно сократить срок введения в профессию, эффективно передавать профессиональные и иные компетенции, что непосредственно влияет на рост производительности труда.

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