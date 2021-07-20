Где в Белгородской области выполнили план вакцинации от COVID-19

Полностью завершили вакцинацию более 400 тысяч белгородцев. Фото регионального оперштаба по коронавирусу.

«Восемь муниципалитетов Белгородской области выполнили план вакцинации от COVID-19», - информирует оперштаб региона по коронавирусу.

60 процентов населения Краснояружского, Чернянского, Красногвардейского, Волоконовского, Ивнянского, Красненского, Корочанского районов и Новоосколько городского округа прошли вакцинацию, тем самым создав условия для формирования коллективного иммунитета.

Как отметил начальник департамента здравоохранения области Андрей Иконников, во всех муниципалитетах наблюдается рост количества провакцинированных жителей, но среди отстающих по-прежнему крупные центры: Белгород, Губкин и Старый Оскол.

По состоянию на 19 июля, прививку первым компонентом сделали 582 415 человек, полностью завершили вакцинацию более 400 тысяч белгородцев.