В Белгородской области 70 тысяч абонентов «Ростелекома» подключили интернет по технологии FTTx

В рамках акции «Технология контроля» абонент приобретает пакет из двух услуг: «Домашнего интернета» и «Видеонаблюдения»

В Белгородской области число абонентов «Ростелекома», подключивших телекоммуникационные услуги на базе FTTx, достигло 70 тысяч. Белгородцы пользуются сервисами «Ростелекома» по оптике в 148 населенных пунктах региона. Чаще всего абоненты выбирают пакетные предложения, объединяющие скоростной интернет, интерактивное телевидение и мобильную связь. Услуги в пакете обходятся пользователю дешевле, чем подключение каждого сервиса отдельно.

- «Ростелеком» на территории Белгородской области строит оптическую инфраструктуру в рамках собственной инвестиционной программы, чтобы расширить географию охвата цифровыми услугами. Мы стремимся к тому, чтобы жители всех населенных пунктов, независимо от численности и удаленности от областного центра, получили доступ к высокоскоростному интернету и имели возможность пользоваться цифровыми сервисами для учебы, работы и развлечений. Сейчас мы предлагаем белгородцам воспользоваться уникальным тарифом «Технологии контроля» и подключить услуги «Домашний интернет» и «Видеонаблюдение» на выгодных условиях, - рассказал Александр Куликов, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

В рамках акции «Технология контроля» абонент приобретает пакет из двух услуг: «Домашнего интернета» и «Видеонаблюдения». При этом интернет обходится ему на 20 % дешевле базового тарифа, а сервис “Видеонаблюдение” он получает в подарок на срок до двух лет. Стоимость видеокамеры в рассрочку уже включена в ежемесячный платеж. Предложение действует для жителей многоквартирных домов на всей территории региона. Подать заявку на подключение услуг можно до конца июля 2021 года.

- Позвонил в «Ростелеком», чтобы подключить интернет, но мне объяснили, что выгоднее взять сразу несколько услуг. Предложили разные варианты пакетов. Можно было выбрать интернет вместе с сотовой связью и телевидением, но мне понравился тариф с видеонаблюдением. Подкупило то, что стоимость камеры включена в тариф. И ведь правда чувствуешь себя спокойнее, когда на телефоне можно посмотреть, все ли в порядке дома, - поделился Роман Овчинников, новый клиент компании, житель Белгорода.

Более подробно узнать о сервисах и акциях «Ростелекома» и оставить заявку на их подключение можно на сайте компании и по телефону 8 800 1000 800.