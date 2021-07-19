«Ваш родственник попал в ДТП»: белгородские аферисты активно используют знакомую историю

Не перечисляйте и не передавайте деньги незнакомцам, кем бы они ни представились. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники УМВД России по Белгородской области предупреждают о том, что в регионе участились случаи мошенничества под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП».

Только 15 июля было зарегистрировано шесть таких фактов. Во всех случаях пострадали пожилые люди в возрасте от 69 до 86 лет. Суммы, которые они передали злоумышленникам, варьируются от 50 тысяч до одного миллиона рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личности злоумышленников.

КАК ОНИ ДЕЙСТВУЮТ

Преступники, использующие такую схему, звонят под видом родственника – сына, внука, мужа и так далее, либо сотрудника правоохранительных органов и сообщают, что близкий вам человек стал участником дорожно-транспортного происшествия либо попал в другую беду. Незнакомый голос злоумышленники объясняют плохой связью, полученной в результате ДТП травмой либо, чтобы отвести подозрения, прерывают разговор и передают трубку соучастнику - лже-сотруднику правоохранительных органов.

Далее мошенники просят передать им деньги якобы для возмещения ущерба потерпевшим либо на лечение пострадавшего родственника. Преступники также могут сообщить, что указанная сумма необходима для решения вопроса с возбуждением уголовного дела.

В ряде случаев денежные средства передаются через посредника. Злоумышленник просит отдать их, например, водителю такси. В некоторых случаях потерпевшие переводят деньги на указанные преступниками счета самостоятельно.

С начала года в регионе зарегистрировано уже 18 таких фактов. Правоохранители призывают граждан не терять бдительности. Не перечисляйте и не передавайте деньги незнакомцам, кем бы они ни представились. Прежде чем согласиться на оказание материальной помощи родственнику, позвоните ему и убедитесь, действительно ли он в ней нуждается.