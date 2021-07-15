Клиенты «Открытия» могут заработать на постпандемийных трендах

Новые стратегии ИСЖ — это четыре актуальных направления, разработанных экспертами с учетом изменения экономической ситуации и потребностей клиентов.

Входящая в состав группы «Открытие» «Росгосстрах Жизнь» запустила продажи ИСЖ с новыми стратегиями для клиентов банка «Открытие». Всемирный переход в онлайн, преображение ритейла, удаленку, 5G-интернет и даже новую администрацию США «упаковали» в стратегии классических программ сроком на 3,5 и 7 лет, а также в 5-летние «Страйк» с регулярными взносами.

Стратегия «Западная экономика» дает возможность получить доход от роста акций американских компаний, которые окажутся под прямым положительным влиянием политики новой администрации США в ближайшие годы. Так, например, меры по борьбе с загрязнением окружающей среды указывают на поддержку «зеленой» энергетики и производства электромобилей, а увеличение пособий по безработице и зарплат — на рост продаж ритейлеров. Именно поэтому в корзине стратегии бумаги Apple, Tesla, General Motors, Amazon и другие.

Стратегия «Всемирные телекомы» включает в себя акции компаний с потенциалом к росту на фоне онлайн-трансформации общества и распространения сетей 5G. Все это приведет к увеличению количества используемых человеком электронных устройств и требует очень хорошего интернет-соединения. Потому в корзине стратегии бумаги Qualcomm, Lenovo group, Tele2, Telefonica SA.

Стратегия «Современные тренды» — это 10 компаний, которые отвечают главным вызовам новой реальности, как бытовым, так и экономическим. COVID-19 заставил всех чаще беспокоиться о здоровье (как о своем собственном, там и близких), вести здоровый образ жизни и больше заниматься спортом (в том числе дома), работать на удаленке через облачные сервисы и предъявлять повышенные требования к устойчивости компаний. Потому в корзину вошли компании из сферы электронной коммерции (например, Shopify и Amazon), информационных технологий (SAP), медицинских технологий (Philips) и спорттоваров и оборудования (Shimano).

Стратегия «Потребительский ритейл» позволит сыграть на росте компаний — лидеров сектора потребительских товаров и услуг повседневного спроса, выигрывающих от текущих и перспективных трендов и условий мирового рынка потребления. Состав корзины: Walmart, Tesco, McDonald’s, Kraft Heinz Company.

- Мы видим сохраняющийся интерес клиентов к инвестиционным решениям. Руководствуясь потребностями клиентов, мы полностью обновили набор стратегий ИСЖ в банке «Открытие» и предлагаем те, которые объединяют перспективные активы, возможность ежегодного получения дохода и полную защиту капитала инвестора, — отмечает заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Мария Саенко.

- Мы проанализировали и выбрали главные постпандемийные тренды, проанализировали все отрасли, чтобы наполнить корзины новых стратегий самыми многообещающими компаниями.

Абсолютно все бумаги имеют максимум рекомендаций «покупать» от крупнейших инвестиционных домов, банков и аналитиков, а у части из них нет ни одной рекомендации «продавать». И традиционно мы предлагаем своим клиентам не только то, что уже сейчас растет в цене, но и то, что будет расти в перспективе, — говорит руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов ООО СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Тураев.

Будь в курсе

Договор со стратегией «Западная экономика» можно заключить в виде «классического» ИСЖ на 3 и 5 лет в рублях\долларах США с выплатой дохода ежегодно или в конце срока. Также «Западная экономика» доступна для покупателей «ИСЖ в рассрочку» — продукт «Страйк» с регулярными взносами. Срок — 5 лет, валюта — рубли.

Договор со стратегией «Всемирные телекомы» — в виде купонного ИСЖ на 5 и 7 лет в рублях и долларах США с ежегодной выплатой дохода. Также «Западная экономика» доступна для покупателей «ИСЖ в рассрочку» — продукт «Страйк» с регулярными взносами. Срок — 5 лет, валюта — рубли.

Договор ИСЖ со стратегией «Современные тренды» можно заключить на 7 лет в рублях и долларах США. Выплата дохода производится ежегодно.

Договор ИСЖ со стратегией «Потребительский ритейл» можно заключить на 3 года в рублях с ежегодной выплатой дохода.