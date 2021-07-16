Лето – время интернета. В «Ростелекоме» рассказали, как организовать сеть на даче и какой тип подключения выбрать

Мобильная связь – самый простой и недорогой способ организовать подключение к интернету на даче

Вариантов подключения интернета за городом достаточно много. Наиболее популярны три вида: проводной интернет, спутниковая или мобильная связь. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, и выбирать стоит, исходя из потребностей и возможностей.

Мобильный интернет

Мобильная связь – самый простой и недорогой способ организовать подключение к интернету на даче.

Вам очень повезло, если у вас в поселке имеется качественное покрытие и вам не требуется выход в Сеть с каких-то других устройств, кроме смартфона. В таком случае достаточно иметь только сим-карту с подходящим тарифом.

Если же необходимо подключить к интернету ноутбук или оборудование умного дома, то в таком случае потребуется организовать Wi-Fi сеть с помощью роутера. В качестве роутера можно использовать мобильный телефон: в каждом современном смартфоне есть функция раздачи интернета. Другой вариант подключения мобильного интернета – использование 4G роутера. Этот роутер в отличие от мобильного телефона будет работать постоянно и сможет обеспечивать доступ к устройствам через интернет даже при вашем отсутствии на даче. Также в случае слабого покрытия роутер может быть оснащен внешними антеннами, использование которых обеспечит вас более устойчивой и надежной связью.

Основные минусы мобильного интернета –невысокая скорость и зависимость качества от текущей нагрузки на Сеть. Кроме того, если покрытие сети оператора в вашей местности слабое, то и интернет будет работать нестабильно.

Спутниковая связь

Спутниковая связь – палочка-выручалочка в местах, где недоступны другие способы подключения. Самый главный ее плюс в том, что абонент не зависит от существующей инфраструктуры связи или соседей. Но и стоимость полного комплекта оборудования, установка и абонентская плата несравнимо высоки. Кроме того, при использовании такого способа подключения стоит быть готовым к тому, что скорость соединения от абонента до сервера будет достаточно медленной, т.к. сигнал довольно долго идет до центральной станции спутниковой связи. Так что, например, играть в онлайн-игры с таким «пингом» будет невозможно.

Проводной интернет

Еще несколько лет назад было сложно себе представить, что на даче можно подключить интернет «как в городе». Но нынешние реалии, когда интернет стал основным способом взаимодействия с государственными структурами, получения товаров и услуг и рабочим инструментом, а также новые условия, которые диктует нам пандемия, подтолкнули операторов еще активнее развивать сети связи в сельской местности. Правда, пока не каждый дачный поселок может похвастаться возможностью подключения к интернету по кабелю.

Проводной интернет в первую очередь отличают стабильность и высокая скорость. Благодаря этому операторы могут предложить не только доступ в Сеть сам по себе, но и дополнительные сервисы, такие как цифровое ТВ, видеонаблюдение в доме и на участке, а также систему «Умный дом». Если ваши котел и кондиционер можно подключить к сети Интернет, то, выезжая в пятницу на дачу, еще в городе можно начать «охлаждать спальню», а зимой поддерживать плюсовую температуру в доме и не бояться, что система отопления замерзнет, а вы об этом даже не узнаете. Ну, а уж возможность включить детям мультики, бабушке – ее любимое ток-шоу, а самому в этот момент на планшете посмотреть очередное выступление спортсменов из Токио – бесценна. И все это можно приобрести одним пакетом, не задумываясь, хватит ли на все скорости и какое оборудование нужно купить.

Не стоит забывать, что, если на вашей даче случаются перебои с электричеством, следует заранее позаботиться об источнике бесперебойного питания (ИБП) для роутера. Иначе при каждом отключении света интернет тоже будет отключаться.

Проверить техническую возможность и оставить заявку на подключение интернета от «Ростелекома» можно на сайте и по телефону 8 800 100 08 00.