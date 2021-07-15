В Белгородской области «Ростелеком» оснастил видеонаблюдением фельдшерско-акушерские пункты

Записи с камер хранятся на защищенном облаке «Ростелекома» до 180 дней.

«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения 12 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) Большетроицкой районной больницы Шебекинского района Белгородской области. Всего установлено 24 IP-камеры для внутреннего и внешнего наблюдения, по две в каждом ФАП.

- Организация системы видеонаблюдения в ФАП, многие из которых находятся в отдаленных малонаселенных сельских пунктах, стала возможна благодаря реализации национального проекта “Цифровая экономика”. “Ростелеком” проложил ВОЛС к медицинским учреждениям и подключил высокоскоростной интернет. Наш сервис “Видеонаблюдение для бизнеса” в ФАП позволяет решать несколько важнейших задач. Прежде всего, это безопасность пациентов и сотрудников, сохранность имущества. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с новыми пользователями цифрового сервиса и на дальнейшее масштабирование проекта в регионе, - подчеркнул Михаил Юдин, заместитель директора - директор по работе с корпоративным и государственными сегментами Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Управление услугой осуществляется через личный кабинет пользователя или мобильное приложение

- Видеонаблюдение — необходимый инструмент обеспечения безопасности в медицинских учреждениях. Решение приносит пользу как пациентам, так и сотрудникам. Мы убедились в эффективности системы на собственном опыте. Камеры помогают контролировать сохранность объекта и предотвращать возможное несанкционированное проникновение на его территорию. “Ростелеком” качественно и точно в срок выполнил все работы по установке оборудования. И мы знаем, что всегда можем рассчитывать на техническую поддержку оператора, - отметила Елена Кармалицкая, главный врач Большетроицкой районной больницы.

Елена Кармалицкая, главный врач Большетроицкой районной больницы.

Сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» — это комплексная услуга, которая включает установку видеокамер, доступ и выгрузку видеоматериалов из облачного хранилища, видеоаналитику, настройку сценариев работы камер. Управление услугой осуществляется через личный кабинет пользователя или мобильное приложение. Видео доступно как в онлайн-режиме, так и в архиве. Записи с камер хранятся на защищенном облаке «Ростелекома» до 180 дней. Услуга работает с интернетом от любого провайдера.

Получить информацию о сервисе можно на сайте «Ростелекома» и по единому бесплатному телефону 8 800 200 3000.