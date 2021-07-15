В Белгороде утонул 8-летний ребенок

Важно четко выполнять правила поведения на воде. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне на реке Северский Донец в 17 часов 44 минуты очевидцы извлекли тело ребенка 2013 года рождения. Это произошло в парке культуры и отдыха «Пикник-парк» в месте, необорудованном для купания.

К месту происшествия прибыли спасатели водно-спасательной станции МКУ «УГОЧС города Белгород», оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона городского округа Белгород, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

Бригада скорой медицинской помощи боролась за жизнь мальчика, но в 18 часов 39 минут после проведения реанимационных действий ребенок умер.

Кроме того, вчера произошли еще два водных инцидента.

На левом берегу центрального пляжа в 16 часов 30 минут был спасен мужчина 1972 года рождения. Белгородец переоценил свои силы и рискнул заплыть на большое расстояние от берега. К счастью, спасатели оперативно среагировали на призывы о помощи и вытащили пострадавшего на берег.

Третье происшествие случилось в Старооскольском городском округе в 22:30. Молодая пара плавала в необорудованном для купания месте на водохранилище между базой отдыха «Лебедь» и платиной на расстоянии около двухсот метров от берега.

В это время мимо проплывала моторная лодка и задела плывущую девушку. В результате девушка 2002 года рождения получила травму ноги.

Владелец моторной лодки быстро сориентировался – доставил пострадавшую на берег, где сотрудники ГИМС помогли ему вызвать бригаду скорой медицинской помощи. После оказания первой медицинской помощи пострадавшая была доставлена в «Губкинскую центральную районную больницу».

Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на водных объектах:

- купайтесь только в оборудованных местах;

- не входите в воду нетрезвым;

- не оставляйте детей без присмотра;

- не ныряйте в незнакомых местах;

- не заплывайте за буйки;

- не выплывайте за судовой ход и не приближайтесь к судам;

- не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;

- умейте правильно рассчитывать свои силы;

- водные мотоциклы - это транспортное средство и «правила водного движения» для него обязательны.

В случае происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «101» или «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722)39-99-99.