Чудо техники: белгородская установка поможет очистить свалки

Сегодня коллектив работает над снижением сложности и стоимости установки – ведь для переработки миллиардов тонн мусора таких аппаратов понадобится десятки тысяч

Борьба с отходами сегодня является приоритетной темой на всех континентах. Другой вопрос - кто и как решает «мусорную» проблему. В Германии, например, ведется практически 100-процентная переработка. В нашей стране, несмотря на наличие множества экологических проектов и программ, все обстоит значительно хуже.

Тем более приятно, что в Белгородской области нашли решение проблемы: ученые и инженеры региона создали установку, которая позволяет в разы снизить вредное воздействие человека на окружающую среду.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЙ ПОДХОД

Транспортная компания «Эконтранс» - специализированная организация, оказывающая полный комплекс услуг в сфере обращения с отходами. Более того, коллектив предприятия можно смело назвать изобретателями и машиностроителями: благодаря их знаниям и золотым рукам, сегодня компания не только производит сбор, погрузку и вывоз ТКО, но и перерабатывает все на специально созданном оборудовании.

Виктор Оболонский: Достоинство этой установки в том, что она решает проблему утилизации ТБО на реальном инженерном уровне Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В течение последнего десятилетия учеными кафедры «Технологические комплексы машины и механизмы» БГТУ им. В.Г. Шухова, а также инженерно-техническими работниками компании была проведена огромная научно-исследовательская, проектно-конструкторская и организационная работа. Лучшие умы решали вопрос комплексной переработки различных техногенных материалов: полимерных, целлюлозно-бумажных, резинотехнических, древесных и других отходов. И не просто переработки, а получения из них товарной продукции. К примеру, композиционных смесей и изделий из них, экструдированных и брикетированных материалов: альтернативных видов топлива - пелет и брикетов - и получения из них дополнительной электроэнергии.

Получившиеся жидкие фракции подвергнуть дополнительной очистке и получать дизельное топливо и бензин вполне неплохого качества Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Буквально считанные недели назад состоялся успешный запуск реактора, позволяющего перерабатывать различные измельченные органические твердые коммунальные отходы в сыпучем или уплотненном состоянии при температуре до 5000 С.

Как рассказывает специалист отдела разработки новой техники и технологий «ТК Экотранс» Роман Шамгулов, основа реализованного научно-производственного проекта «Ресурсо-энергосберегающая технология для комплексной переработки ТКО с использованием внутренних ресурсов и получения товарной продукции», базируется на положительных результатах многолетней деятельности ученых и практиков в области тепло-энергосбережения, технологов-материаловедов, а также конструкторов изобретателей.

Первостепенная задача "Экотранс" – сократить до нуля те объемы мусора, которые сейчас вывозятся на полигоны Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Особое место в наших научно-технических разработках занимает переработка отходов с получением трех видов энергетической товарной продукции: технический углерод, жидкое углеводородное топливо и синтетический углеводородный газ, - поясняет Роман. - Конечные продукты - синтезгаз и жидкую фракцию - можно использовать в производственных целях самого предприятия-переработчика, в то время как получаемая твердая фракция может широко применяться в различных отраслях промышленности: шинной, резинотехнической, электротехнической, лакокрасочной, полимерной, металлургической, полиграфической, строительной и прочих. Кроме того, технический углерод имеет большое значение в производстве адсорбента для очистки загрязненных жидких сред.

Простота конструкции, высокая производительность и надежность, а также интенсивное перемешивание транспортируемого сыпучего материала, наряду с непрерывностью подачи сырья и вывода продуктов, являются отличительной чертой реактора. А полученные на данный момент результаты опытно-промышленных испытаний, говорят о целесообразности дальнейшего развития данной технологии.

Важно, что термомеханическая технология является эффективной и с точки зрения обеспечения экологической безопасности. А еще одной отличительной особенностью реализуемых «Экотрансом» технологий является использование внутренних материальных и энергетических ресурсов самого предприятия-производителя для получения в ходе переработки инновационной конкурентоспособной продукции.

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

На вопрос о том, зачем эти сложные научные и инженерные изыскания, представители компании отвечают однозначно: первостепенная задача – сократить до нуля те объемы мусора, которые сейчас вывозятся на полигоны. Собственно, для этого и была создана термолизная установка. После сортировки ТБО остаются отходы - так называемые «хвосты», которые непригодны для повторного использования и составляют порядка 30% от общего объема отходов - они традиционно закапываются на полигонах. Установка разлагает их на уголь и углеводородное топливо под действием высокой температуры без доступа кислорода. Сейчас установка перерабатывает до 500 кг хвостов в час.

Инженеры подчеркивают: аналогов и прототипов установки нет. Главная ее особенность в том, что удалось добиться герметизации за счет загружаемого материала и выгружаемого сырья. Ведь если не перекрыть доступ воздуха в реактор – технологии не будет.

Важно, что и чем проще будет установка в эксплуатации, тем ниже будут требования к персоналу, который на нем работает. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Мы под действием высокой температуры разлагаем все на простые составляющие: уголь (углерод), неконденсированные газы, разное углеродное топливо (мазутная фракция, бензиновая фракция, темное печное топливо), вода. Загружать в установку можно все. В хвостах попадаются и металл, и стекло – их при помощи магнитной, электростатической и механической сепараций отделяют, оставляя только необходимые фракции, - поясняет Сергей Чечель, инженер-технолог отдела разработки новой техники и технологий «ТК Экотранс». - Наша вселенная, грубо говоря, углеродная – вся органика в составе имеет углерод. На выходе мы как раз и получаем инертный для окружающей среды уголь, который можно использовать и как товарный продукт, и для рекультивации земель – негативных факторов для окружающей среды он не несет, нет никакого химического или техногенного заражения.

Инженер-технолог говорит о дальнейших планах: получившиеся жидкие фракции подвергнуть дополнительной очистке и получать дизельное топливо и бензин вполне неплохого качества. Пока еще установка носит статус опытно-промышленной. Но в будущем планируется весь объем хвостов пускать в переработку. К концу года и вовсе глобальная задача – перестать вывозить отходы на полигон, а привозить все на сортировочный комплекс.

Сергей Чечель: Мы под действием высокой температуры разлагаем все на простые составляющие: уголь, неконденсированные газы, разное углеродное топливо, вода Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

РЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- Достоинство этой установки в том, что она решает проблему утилизации ТБО на реальном инженерном уровне, - добавляет пояснения коллеги Виктор Оболонский, начальник отдела разработки новой техники и технологий «ТК Экотранс». - Это не информация из интернета, не красивые картинки на презентациях, а реально работающая конструкция. Пройдя муки творчества, многочисленные слесарные и сварочные работы, мы пришли к полностью работающей опытно-промышленной установке, которая готова к тиражированию и увеличению размеров до промышленного масштаба.

Сегодня коллектив работает над снижением сложности и стоимости установки – ведь для переработки миллиардов тонн мусора таких аппаратов понадобится десятки тысяч. В компании уверены: каждые две-три тысячи себестоимости дадут колоссальный экономический эффект при покупке аппарата, его использовании и отчислениях на реновацию. Важно, что и чем проще будет установка в эксплуатации, тем ниже будут требования к персоналу, который на нем работает.

Изобретатели признаются, что тиражировать белгородскую технологию не сложно. И они к этому готовы, открыты к сотрудничеству. Ведь речь идет о чистоте и здоровье нашего общего дома, и именно в наших силах сохранить планету чистой и безопасной для будущих поколений.