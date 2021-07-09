В Белгородской области украли сто килограммов клубники

В ночь с 5 на 6 июля мужчины похитили из хранилища около пятидесяти ящиков, в каждом из которых было два килограмма 300 граммов клубники. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Самое вкусное преступление этого лета произошло в Яковлевском городском округе. В местный отдел полиции с заявлением о краже обратилась фермер. Женщина сообщила, что со склада, расположенного в одном из сел, пропало около центнера клубники.

В течение суток оперативники установили личности подозреваемых – ими оказались трое местных жителей в возрасте 20, 21 и 28 лет. Для дальнейшего разбирательства молодые люди были доставлены в территориальный отдел полиции.

По предварительным данным, один из злоумышленников ранее работал у фермера и знал, как беспрепятственно проникнуть в складское помещение. Для совершения кражи молодой человек привлек двух приятелей.

В ночь с 5 на 6 июля мужчины похитили из хранилища около пятидесяти ящиков, в каждом из которых было два килограмма 300 граммов клубники, и вывезли их на принадлежащем одному из подозреваемых автомобиле.

Правоохранители изъяли часть похищенного и ящики из-под ягод, которые злоумышленники успели реализовать. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается.

Теперь в соответствии с ч.2 ст. 158 УК РФ подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.