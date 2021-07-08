Под Белгородом пожарные спасли тонувшую девушку

Филип Асташов и Николай Севрюков без промедления бросились на помощь утопающей. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Вчера в 21 час 25 минут поступило сообщение о происшествии на реке Оскол. Девушка 2002 года рождения купалась в водоеме в темное время суток на расстоянии десяти метров от берега.

«В какой-то момент у нее свело судорогой ногу, после чего она начала тонуть и звать на помощь», - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Пловчихе повезло, что в это время неподалеку водоем патрулировал дежурный караул пожарно-спасательной части № 7. Огнеборцы Филип Асташов и Николай Севрюков без промедления бросились на помощь утопающей.

Спасатели вытащили пострадавшую на берег с помощью спасательного круга и уже там оказали ей первую медицинскую помощь. В дальнейшем от госпитализации спасенная отказалась.

Инспекторы ГИМС и спасатели в очередной раз обращаются к отдыхающим на воде и напоминают о правилах поведения на водоемах.

Строго запрещается купание в не оборудованных местах. Нельзя заплывать за ограждение (буйки), указывающее водные границы между водной акваторией и местом, предназначенным для купания.

Категорически запрещается купание в нетрезвом состоянии, так как многократно увеличиваются шансы утонуть. Не рекомендуется устраивать игры на воде с подныриванием друг под друга, хватать за ноги и за руки.

Не пытайтесь переплывать реки, озера, ведь вы можете не рассчитать свои силы. Перед тем как совершать дальние заплывы, важно научиться отдыхать на воде, лежа на спине и «поплавком».

Не оставляйте детей на водоемах без присмотра ни на секунду. На пляже легко потеряться в толпе отдыхающих. Не разрешайте детям далеко заплывать, устраивать во время купания шумные игры и заходить в воду без надувных кругов дальше, чем по пояс, если ребенок не умеет плавать.

В случае происшествия звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «101» или «112». Звонки принимаются круглосуточно.