«Металлоинвест» и Министерство промышленности и торговли РФ подписали соответствующее Соглашение о сотрудничестве.

В присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на международной промышленной выставке ИННОПРОМ Соглашение подписали генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев и заместитель министра промышленности и торговли РФ, генеральный комиссар Павильона России на Всемирной универсальной выставке «Экспо-2020» Алексей Груздев.

Металлоинвест станет Генеральным партнером Павильона России на «ЭКСПО-2020». Соответствующее Соглашение Компания подписала с компанией EventicaCommunications.

- Мы всегда приветствуем участие наших предприятий в международных выставках, поэтому заключение соглашения является важным шагом на пути реализации качественной и насыщенной деловой программы Российской Федерации на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2020», - отметил Денис Мантуров.

- Металлоинвест – один из лидеров горно-металлургической отрасли по темпам внедрения передовых технологий, надежный партнер для мировых металлургических компаний и поставщиков оборудования, – отметил Назим Эфендиев. – Участвуя в «ЭКСПО-2020», мы хотим внести свой вклад в продвижение российских компаний на глобальном рынке и достойно представить лучшие отечественные разработки. Проведение выставки в Арабских Эмиратах – одном из наиболее активно растущих центров инноваций – предопределило наш интерес к партнерству с «ЭКСПО». Более 10 лет назад Металлоинвест стал первой российской компанией, инвестировавшей в диверсификацию экономики ОАЭ, запустив сталепрокатный завод HamriyahSteel.

Всемирная универсальная выставка ЭКСПО проводится каждые 5 лет и является одним из старейших и крупнейших мероприятий на планете. За 168-летнюю историю проведения выставка стала исторической витриной для демонстрации изобретений и технологий своего времени. «ЭКСПО-2020» впервые в истории пройдёт на территории Ближнего Востока и станет одной из самых масштабных и посещаемых.

Тема «ЭКСПО-2020» — «Соединяя умы, создаем будущее», а главная тема российского павильона — «Творческий разум: определяя будущее».

Участие 192 стран позволит «ЭКСПО-2020» стать глобальной платформой для расширения торговых и инвестиционных связей, а также сотрудничества в области инноваций, науки, культуры и социально значимых проектов. Ожидается, что выставку посетят 25 млн человек, 30% из которых будут жителями ОАЭ, 70% - гражданами других стран мира.

В течение шести месяцев на территории ЭКСПО и в павильоне России состоятся тематические мероприятия, посвященные урбанистике, устойчивому развитию, искусственному интеллекту, информационным технологиям, креативным индустриям, киберспорту, новым направлениям туризма и другим ключевым сферам жизни общества.