Крепкая семья – это дом, где царит добро

Ромашка - скромный символ наступившего праздника. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Сегодня в нашей стране повсеместно проходят праздничные мероприятия – это традиция, связанная с одним из самых добрых и важных праздников, зародившаяся 8 июля 2008-го, объявленного в России Годом семьи. К слову, День семьи, любви и верности отмечают не только наши соотечественники, но и жители Болгарии, Германии, Франции и других стран.

В России одним из важных событий дня является вручение медалей «За любовь и верность» - ими награждаются пары, прожившие в браке более 25 лет. Добрые слова в адрес супругов с семейным стажем свыше 30, 40 и 50 лет прозвучали и в Белгороде: депутат областной Думы Станислав Панов встретился с жителями региона, любовь и взаимное уважение которых являют собой настоящий пример для подражания.

Белгородцы уверены, что секрет семейного счастья прост: надо уважать и поддерживать друг друга. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Поздравляя собравшихся с праздником, Станислав Геннадьевич, подчеркнул:

- На Руси семья всегда была опорой общества. Родовые связи были основой российской государственности, одной из главных скреп. Семья, род, община – за это, самое ценное сокровище, люди готовы были отдавать свои жизни, не отступая перед любым врагом. Самая успешная карьера и материальное благополучие не заменят поддержку родного плеча, детскую улыбку, теплые объятия. Вы – пример того, как надо уважать друг друга, как сохранить и пронести любовь сквозь десятилетия. Пусть и дальше в ваших семьях царит добро и гармония!

Гостями мероприятия стали Василий Петрович и Валентина Ивановна Сколозуб (семейный стаж пары составляет 48 лет), Светлана Гуриевна и Владислав Александрович Кадыковы (49 лет), Анатолий Васильевич и Фаина Мартьяновна Чесноковы (54 года), Елена Владимировна и Сергей Иванович Чунихины (30 лет). Встреча прошла в теплой и очень доброй обстановке: супруги с улыбкой рассказывали о первых днях и минутах знакомства, вспоминали самые трогательные и смешные моменты из многолетней семейной жизни, с гордостью делились достижениями своих детей, внуков и даже уже правнуков.

А на вопрос о том, как на долгие годы сохранить любовь и мир в семье, давали молодежи практически одинаковый совет: важно уважать свою половинку, быть ее опорой, не опуская руки даже в самых сложных ситуациях, и, конечно, не терять чувство юмора и не скупиться на добро и улыбки.

Станислав Панов: Добра и семейного счастья вам, белгородцы! Фото: Екатерина ПАПАКИНА

С праздником!

Уважаемые земляки!

Примите самые теплые поздравления с Днем семьи, любви и верности!

Хочу пожелать всем нам ценить превыше всего семью, дорожить каждой минутой, проведенной рядом с родными людьми, ставить семейное благополучие приоритетом, наслаждаться близостью и теплом. Пусть ваша семья всегда будет прочной крепостью, стены которой смогут выдержать любые ветра, неприятности и напасти. А внутри этих стен пусть всегда царят мир, любовь и покой. Живите дружно, уважайте интересы друг друга, с трепетом относитесь к чувствам тех, кого вы любите.

В наше время размывания самого понятия семьи призываю вас чтить наши традиции, не забывать заветы предков, противостоять разгулу всеобъемлющей толерантности. Желаю вам мира и добра, душевного богатства и материальной стабильности!

С Днем семьи, любви и верности!

Станислав Панов, депутат Белгородской областной Думы