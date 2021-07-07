Мошенники похитили у жительницы Белгорода 1,25 миллиона рублей

Находясь все время на связи с потерпевшей, преступники не давали ей возможности ни с кем посоветоваться и руководили каждым шагом. Фото: пресс-служба УМВД РФ по городу Белгороду

37-летняя жительница Белгорода сообщила в местное УМВД России, что стала жертвой мошенников. Злоумышленники позвонили ей под видом сотрудников банка и сообщили, что неизвестные якобы пытаются взять кредит на ее имя.

Лже-сотрудники финансового учреждения заверили потерпевшую, что для отмены несанкционированной операции ей необходимо самой получить займ на аналогичную сумму и перевести деньги на «безопасные ячейки». Они уверяли, что после этого кредит будет погашен, и женщине ничего не придется выплачивать.

По словам потерпевшей, звонившие убедили ее не обращаться за консультацией в банк под предлогом того, что кто-то из сотрудников причастен к неправомерным действиям и операция по разоблачению может сорваться.

Для перечисления денег лже-сотрудники финансового учреждения предложили воспользоваться ближайшим банкоматом и сами указали, по какому адресу необходимо проследовать. Находясь все время на связи с потерпевшей, преступники не давали ей возможности ни с кем посоветоваться и руководили каждым шагом. Поверив им, женщина перевела на указанные счета взятые в кредит деньги в сумме 1,25 миллиона рублей.

Аферисты обещали, что после проведения всех операций с ней встретится проверенный сотрудник банка, который прошел полиграф, и передаст все необходимые документы. Однако вскоре женщина догадалась, что стала жертвой обмана, а «безопасные ячейки», куда она перечислила деньги, оказались абонентскими номерами аферистов.

Следственное управление УМВД России по Белгороду возбудило уголовное дело в соответствии ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Правоохранители призывают граждан не терять бдительности и не переводить деньги на сторонние счета по требованию незнакомцев, кем бы они ни представились.