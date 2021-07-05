Новые образовательные площадки откроются в Липецкой области к началу учебного года

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В сентябре на базе школ в селах Троекурово и Кривополянье Чаплыгинского района откроются центры образования естественно-математического профиля «Точка роста». Они созданы в рамках нацпроекта «Образование».

Сейчас ведутся ремонтные работы в классах, лаборантских физики и химии. Интерьер обновленных кабинетов будет отличаться от привычных классов, начиная от расцветки стен и заканчивая мебелью и оборудованием. Образовательные центры уже получили современные ноутбуки с предустановленными программными комплексами, многофункциональные устройства. Обучать детей работе с техникой будут учителя физики, биологии и химии. Все они проходят обучение и получат сертификаты, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Посещать «Точки роста» смогут и ученики других школ. Занятия для детей будут организованы в форме различных творческих обсуждений, семинаров, проектов и инициатив. Также центры будут выполнять функцию общественного пространства для развития проектно-творческой деятельности. Всего в этом году в Липецкой области будет открыто 27 центров образования «Точка роста». «Мы заинтересованы в успехах юных жителей Липецкой области, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения области успевали за современными тенденциями, и прилагаем большие усилия для достижения этой цели», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.