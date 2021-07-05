В Белгороде два предприятия торговли прошли обучение на Фабрике процессов

Фабрика процессов – учебная производственная площадка, где участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства

Два предприятия торговли – ООО «ТД Мега Тойс» и ООО «ТД Агро-Белогорье» – недавно стали участниками национального проекта «Производительность труда» под управлением Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Для сотрудников и руководителей компаний 1 и 2 июля прошло обучение на Фабрике процессов.

Навыки, полученные на Фабрике процессов, дают человеку возможность эффективно применить знания в собственном производственном процессе, разработать и, главное, реализовать проекты по его улучшению. На такой результат и нацелена реализация важного для развития отечественной экономики национального проекта «Производительность труда».

.

Фабрика процессов – учебная производственная площадка, где участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства. Они также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства. За один день участники проживают три игровых смены, в которых должны выпустить определенное количество узлов в составе регулятора давления газа, и достичь таких показателей, как снижение времени протекания процесса, повышение загрузки операторов, снижение запасов (незавершенного производства) в потоке и количества транспортировок, а также получение максимальной прибыли и минимальной себестоимости продукции.

- Этот тренинг был полезен и интересен для сотрудников нашей компании. Мы узнали способы повышения эффективности труда, открыли для себя новые возможности по оптимизации процессов производства. Роли в учебном процессе распределились таким образом, что люди выполняли не свойственные для себя в повседневной работе функции, что позволило увидеть свой производственный процесс с другой стороны, - поделилась начальник управления кадровой и организационной работы ООО «ТД Агро-Белогорье» Татьяна Котенко.

Предприятия, желающие принять участие в Национальном проекте «Производительность труда», могут подать заявку и пройти отбор на официальном портале: http://производительность.рф/

.

На правах рекламы.