«Новые люди» в Белгороде: «Мы неравнодушны к тому, что нас окружает»

Во время конференции определили семерых кандидатов, которые будут участвовать от партии в предстоящих выборах

В Белгороде 2 июля состоялась региональная конференция партии «Новые люди». Ее участники утвердили кандидатов на дополнительные выборы в горсоветы Белгорода, Алексеевки и Валуек. Партия образована чуть больше года назад и за это время ее представители успели не только принять участие и победить на выборах в Законодательные собрания нескольких регионов, но и объединить большое число сторонников, вдохновленных идеей обновления и омоложения российской политической элиты.

В Белгородской области в течение года открылись отделения в 10 муниципальных районах, а количество зарегистрированных сторонников партии превысило 2000 человек. Во время сбора подписей в 2020 году «Новых людей» поддержало более 60 тысяч белгородцев. Партия оказывает адресную помощь людям в борьбе с недобросовестными управляющими компаниями, реализует экологические проекты, проводит крупные образовательные мероприятия.

Георгий Зайцев

- Сегодня состоялось событие, которое мы долго ждали – выдвижение кандидатов на дополнительные выборы городских советов (Белгородского, Алексеевского и Валуйского). Решение об участии в этих выборах мы приняли не так давно. Тем не менее, у нас собралась довольно сильная команда кандидатов, и мы намерены в этих выборах побеждать. Нам важно, чтобы здесь, на Белгородской земле, были наши кандидаты в городских советах. Потому что мы та партия, которая строится «от земли» - снизу вверх. Нам важно получить полномочия, которые позволят реально изменить жизнь региона к лучшему, - отметил руководитель регионального отделения «Новых людей» Георгий Зайцев.

Во время конференции определили семерых кандидатов, которые будут участвовать от партии «Новые люди» в дополнительных выборах в горсоветы Белгорода, Алексеевки и Валуек. Это известные и уважаемые в Белгородской области люди: Юрий Давыдов – президент спортивного клуба единоборств «Брат», Дмитрий Литвинов – предприниматель и общественный деятель, Валерий Пазюк – IT-предприниматель и преподаватель, Елена Ерюкова – медицинский работник и блоггер, Александр Захаров – белгородской активист, Роман Котляров – предприниматель и Игорь Сегеда – активист партии.

Во время сбора подписей в 2020 году «Новых людей» поддержало более 60 тысяч белгородцев

- Мне печально осознавать, что все больше молодых людей уезжают из своих родных городов и навсегда связывают свою судьбу с другим регионом. Но, увы, такое желание логично и понятно, ведь на малой родине у них нет тех самых условий для полноценной жизни. Нет достойной работы, возможности проявить и реализовать себя, свои многочисленные таланты и амбициозные идеи. Мы – «Новые люди», которые предлагают новую реальность, новые подходы и методы. Мы неравнодушны к тому, что нас окружает. И мы хотим поменять ту среду, в которой мы живем! – обратился к делегатам Георгий Зайцев. Он также отметил, что каждый из выдвинутых кандидатов уже состоявшийся и успешный человек, которого знают и уважают за реальные дела. Поэтому партии есть, что предложить для развития региона.

Валерий Пазюк

Валерий Пазюк ратует за объективность работы исполнительных и законодательных органов в столице и на местах, за конструктивную работу всех департаментов и учреждений, которые не будут спихивать друг на друга и ставить галочки, а консолидировано сделают все от них зависящее.

- Я – айтишник, специалист по информационным технологиям. Ключевыми навыками в нашей профессии являются рациональное мышление и логика. Построить взаимосвязь, докопаться до сути – вот благодаря чему программист достигает должного в своей работе. Именно связь между информацией, алгоритмом обработки и выданным результатом – это очевидная идея, которую можно масштабировать на любую сферу, в том числе и на политику. Мы не беремся раз и навсегда изменить жизнь сразу для всех. Но, решая точечно проблемы граждан, мы можем добиться перемен к лучшему для конкретных людей, - уверен Валерий.

Юрий Давыдов

По мнению Юрия Давыдова, в приоритете должна быть поддержка спорта среди детей и юношества. А также развитие здорового образа жизни и физической культуры, субсидирование спортсменов.

- С активистами партии «Новые Люди» я познакомился в прошлом году. Меня радует то, что в партии много молодых ребят, которые хотят конкретных изменений в жизни нашего города. Я сам – тренер, и для меня это очень важно. Но мои планы не умещаются во фразу «все в зал, все на турник». Среди моих учеников есть немало людей, которые давно уже занимаются решением проблем Белгорода, - подчеркивает Давыдов.

Роман Котляров

Роман Котляров занимается предпринимательством уже больше 10 лет и изнутри знает и о сложностях ведения бизнеса, и о взаимодействии предпринимателей и властей:

- Вы спросите: чем я отличаюсь от прочих кандидатов, обещающих помочь малым и средним предпринимателям. Во-первых, заявляя об этом, я знаю проблемы данного сектора из собственного опыта. Во-вторых, мне реально известно, что нужно делать для решения этих проблем.

Елена Ерюкова

Елена Ерюкова, мама троих детей и медработник, уверена, что нужны перемены в медицинской сфере и сфере образования. Для реализации планов по улучшению жизни людей необходимы дополнительные рычаги, и участие в выборах – это шанс такие рычаги найти.

На пресс-конференции утвержденные кандидаты пообещали оправдать оказанное им доверие. В завершении встречи Георгий Зайцев выразил уверенность в том, что на предстоящих выборах люди поддержат кандидатов «Новых людей» и по городским округам, и в Государственную Думу:

- Мы – современная партия, партия развития. И пусть, в политике мы новые люди, но мы пришли сюда с конкретными инициативами, искренностью и желанием изменить жизнь наших избирателей.