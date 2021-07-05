Белгородские энергетики до 2026 года модернизируют порядка 15 питающих центров 35-110 кВ

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Постановлением врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова от 30.04.2021 г. № 45 утверждены Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Белгородской области на 2022-2026 годы. Документ разработан правительством совместно с «Россети Центр Белгородэнерго» и содержит комплексный анализ текущего состояния отрасли, а также основные направления и прогнозы на ближайшую пятилетку.

В процессе разработки схемы и программы развития энергетики выполнили расчеты более чем 400 электрических режимов, благодаря чему выявили все ограничения, возникающие в ремонтных и послеаварийных режимах и являющиеся сдерживающим фактором в развитии энергетики региона. Результаты расчетов будут использоваться специалистами Центра управления сетями Белгородэнерго и АО «СО ЕЭС» в их повседневной работе по оперативному управлению электросетевым комплексом региона.

Программой запланирован ряд технических мероприятий, направленных на развитие сетевой инфраструктуры, удовлетворение спроса на электроэнергию и мощность, а также формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций. Все они синхронизированы с инвестиционной программой «Россети Центр», утвержденной Приказом Министерства энергетики РФ № 11 от 14 декабря 2020 года.

В частности, в рамках перспективного развития сетей на 2021-2026 гг. запланированы техперевооружение и реконструкция более 30 высоковольтных линий электропередачи общей протяженностью порядка 500 километров, а также модернизация 15 питающих центров 35-110 кВ, таких как ПС 110 кВ «Архангельское», «Авторемзавод», «Александровка», «Айдар», «Короча», «Старый Оскол-1» и ряда других.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В 2021-2022 гг. планируется модернизировать подстанции 110 кВ «Томаровка» и «Борисовка». Это повысит надежность электроснабжения бытовых и сельскохозяйственных потребителей Яковлевского городского округа и Борисовского района, в том числе крупных агро- и промышленных предприятий.

Ключевым проектом в области построения интеллектуальных электрических сетей станет реконструкция подстанции 110/6 кВ «Строитель» с увеличением мощности и заменой энергооборудования по технологии строительства подстанций нового поколения. В настоящее время объект обеспечивает электроэнергией 20 тысяч бытовых потребителей, центральную районную больницу, объекты водоканала, детские сады и школы. Реконструкция позволит расширить подстанцию до напряжения 10 кВ и тем самым обеспечить подключение к сетям новых потребителей электроэнергии.

Помимо перечня «узких» мест и комплекса технических мероприятий, схема и программа содержат анализ балансов электроэнергии и мощности и прогноз потребления на ближайшую пятилетку. Так, в энергосистеме Белгородской области с 2020 по 2026 год ожидается ежегодное увеличение электропотребления с 15 936,91 млн кВтч в 2020 году до 16 977 млн кВтч в 2026 году. Среднегодовой прирост составит 1,06 %. При этом максимум нагрузки также вырастет с 2 260 МВт в 2020 году до 2 435 МВт в 2026-м, что на 7,74 % больше, чем в прошлом году.