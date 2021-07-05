В Белгородской области «Ростелеком» завершил второй этап строительства оптической сети

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«Ростелеком» построил оптическую сеть по технологии GPON («оптика в дом») для жителей 300 домохозяйств в микрорайоне индивидуального жилищного строительства «Разумное-54» Белгородского района. Техническая возможность воспользоваться современными цифровыми услугами появилась у жителей 8 улиц поселка Разумное: Яблоневой, Полевой, Терновой, Почтовой, Славянской, Ягодной, Пограничной, Песочной. Новая инфраструктура позволит домовладельцам подключить интернет на скорости до 500 Мбит/с, видеоплатформу Wink, цифровую телефонию, а также сервисы «Умного дома».

- «Ростелеком» на территории Белгородской области активно продолжает строить и модернизировать сети связи. Первый этап строительства GPON в микрорайоне “Разумное-54” компания завершила осенью 2018 года. Тогда “Ростелеком” обеспечил высокоскоростным интернетом более 400 домохозяйств района. В этом году стройка продолжилась, и теперь самая современная цифровая сеть охватывает практически весь жилой массив, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

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- Ко мне на депутатский прием обратились жители микрорайона “Разумное-54” с просьбой помочь решить вопрос со строительством сетей связи и организации доступа к проводному интернету. Решили, что нам нужно сотрудничать с крупным, надежным оператором, который обеспечит качественную и надежную связь и, конечно же, техническое сопровождение. Поэтому обратились в ”Ростелеком”. Договорились с руководством Белгородского филиала, что сеть будет введена в эксплуатацию во втором полугодии 2021 года, и цифровой провайдер выполнил свое обещание. Теперь все жители микрорайона могут пользоваться высокоскоростным проводным интернетом, - рассказал Игорь Сапелин, депутат поселка Разумное.

GPON – одна из современных технологий доступа в интернет, которая предусматривает прокладку кабеля до квартиры или дома абонента. Она гарантирует стабильную скорость и позволяет подключить одновременно несколько услуг связи по одному кабелю.

Более подробно узнать о сервисах и услугах «Ростелекома» и оставить заявку на их подключение можно на сайте компании и по телефону 8 800 1000 800.