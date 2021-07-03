Жителя Белгородской области подозревают в регулярных изнасилованиях несовершеннолетней падчерицы

Подозреваемый пользовался беспомощностью 13-летней девочки, и в отсутствие матери совершал ее изнасилование. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

СК РФ по Белгородской области возбудил уголовные дела в отношении 41-летнего жителя области, которого подозревают в регулярных актах насилия над 13-летней дочерью своей сожительницы.

По версии следствия, с 2019 года по настоящее время подозреваемый пользовался беспомощностью 13-летней девочки, и в отсутствие матери совершал ее изнасилование. О происходящем девочка маме не сообщала.

«1 июля этого года нынешний сожитель матери потерпевшей, придя домой, застал подозреваемого за совершением преступления, о чем сообщил в правоохранительные органы», - информирует пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.

Подозреваемый задержан. Проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела в соответствии с п. «в» ч.4 ст.131, п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ продолжается.

Тем временем СК РФ по Белгородской области возбудил уголовные дела в отношении 32-летнего жителя области в соответствии с ч.5 ст.132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, совершенное лицом, ранее судимым за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

По версии следствия, 28 июня этого года подозреваемый находился в общественном месте в центре населенного пункта и показал проходившей мимо 11-летней девочке свои половые органы. Важная деталь – он имел не снятую и не погашенную судимость за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего.

О случившемся девочка сообщила своей маме, которая обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан, потерпевшая опознала его.

В соответствии с примечанием к ст.131 УК РФ по ч.4 ст.132 квалифицируются и преступления, подпадающие под признаки преступления, предусмотренного ст.135 УК РФ, если они совершены в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии. Расследование уголовного дела продолжается.