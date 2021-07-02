Торговый дом Агро-Белогорье присоединился к национальному проекту «Производительность труда»

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В соответствии с решением, принятым проектным комитетом нацпроекта во главе с первым заместителем Председателя Правительства РФ Андреем Белоусовым, начиная с 2021 года принять участие в нацпроекте «Производительность труда» могут предприятия торговли. Одним из первых в Белгородской области к реализации проекта приступило ООО «ТД Агро-Белогорье» под управлением РЦК. На предприятии 29 июня прошло стартовое совещание.

Торговый дом отвечает за хранение, логистику и реализацию мясной продукции холдинга «Агро-Белогорье». Мощности по единовременному хранению охлажденного и замороженного мяса свиней в складских помещениях – более 3,5 тысяч тонн. Ежедневно со складов отгружается более 400 тонн продукции в 62 субъекта России и 13 стран мира.

- В своей работе эксперты РЦК в первую очередь диагностируют имеющиеся процессы, выявляют проблемы и решают их за счет внедрения инструментов бережливого производства. Для предприятий торговли это может быть полезно в плане оптимизации логистических процессов, сокращения затрат на хранение товаров и устранения потерь в процессах. Опыт работы с промышленными предприятиями уже показал эффективность наших методов. Мы уверены, что и в сфере торговли наш опыт будет полезен, - отметил руководитель РЦК Белгородской области Дмитрий Попов.

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В ближайшие полгода эксперты РЦК совместно с руководством, рабочими группами и работниками предприятия будут реализовывать программу повышения производительности труда по направлениям: «Оптимизация потока по производству продукции», «Декомпозиция целей», «Управление проектами изменениями». Главная задача экспертов – передать методологию ведения проектов по повышению производительности труда и обучить сотрудников предприятий инструментам бережливого производства. Реализовывать программу будут не менее 3-х лет.

Предприятия, желающие принять участие в нацпроекте «Производительность труда», могут подать заявку и пройти отбор на портале: http://производительность.рф/

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