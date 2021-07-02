Игорь Маковский поблагодарил сотрудников компаний за работу в Твери

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В работе Штаба приняли участие заместитель начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Александр Пухов и министр энергетики и ЖКХ региона Александр Цветков.

После мощнейшего циклона в начале января в регионе действовала усиленная группировка сил и средств энергетиков. Сотрудники из 17 филиалов Обществ оперативно реагировали на все погодные аномалии и ликвидировали технологические нарушения в энергокомплексе Тверской области.

За несколько месяцев работники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» расчистили свыше 6300 километров линий электропередачи 6-10 кВ, обрезали кроны и вырубили деревья, угрожающие падением на ЛЭП, провели перетяжку провода, выправку опор.

Особое внимание глава энергокомпаний уделил процедуре приемки выполненных работ. Он отметил, что после подписания акта руководители районов электрической сети несут персональную ответственность за качественное энергоснабжение жителей на том или ином участке воздушных линий.

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После Штаба состоялась церемония награждения сотрудников, которые отличились в ходе аварийно-восстановительных работ и мероприятий по приведению в нормативное состояние сетей Верхневолжья. Почетные грамоты и благодарности Обществ были вручены 47 работникам. Это электромонтеры, мастера бригад, водители специализированных автотранспортных средств, начальники участков из разных регионов.

Также Игорь Маковский проверил готовность к вводу в эксплуатацию Центра управления сетями «Тверьэнерго». Новый объект заменит 43 существующих диспетчерских пункта. Это позволит повысить оперативность реагирования на нарушения энергоснабжения.

«В кратчайшие сроки во всех, без исключения, районах Тверской области был проведен колоссальный объем работ. В первую очередь, мероприятия по повышению надежности реализованы на тех участках линий электропередачи, где были зафиксированы неоднократные технологические нарушения. Такой подход к ремонту ЛЭП и расчистке просек уже показал результат в ходе последних мобилизаций из-за непогоды. Энергосистема региона стала гораздо устойчивее к климатическим аномалиям», - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.