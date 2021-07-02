3 июля в Белгородской области ожидаются дожди и сильный ветер

В ветреную погоду не следует использовать открытый огонь. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, 3 июля в регионе переменная облачность.

Ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем – от шести до 11-ти метров в секунду, при грозах порывы до 15-20-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 15-ти до 20-ти градусов тепла, днем – от 28-ми до 33-х градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: если непогода застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, мостов и деревьев. Старайтесь быстрее спрятаться в помещении.

В ветреную погоду не следует использовать открытый огонь. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия.

Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. В связи с ухудшением метеоусловий рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 8 (4722) 39-99-99.