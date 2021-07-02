Чем виртуальный центр обработки данных может быть полезен бизнесу?

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— Мы неоднократно слышали о важной роли информационных технологий в современном мире. Сейчас это ни у кого не вызывает сомнения. Предприятия, так или иначе работающие с электронными устройствами, используют интернет. Стало быть, цифровизация уже приносит пользу бизнесу. Периодически мы узнаем о новых сервисах, но разобраться с загадочными аббревиатурами, такими как виртуальный ЦОД и дата-центр без специальной подготовки достаточно сложно. А «профессиональные» эксперты, умело жонглирующие техническими терминами, только усугубляют ситуацию. Можете просто и понятно объяснить, что к чему?

— Вполне естественно, что мы легко принимаем понятные вещи и с осторожностью относимся ко всему неизвестному. Для представителей бизнеса потратить время на изучение сложных технологических схем и сервисное взаимодействие является непозволительной роскошью. А если это решение не подойдет, но уже будут потрачены драгоценные ресурсы на ненужные задачи? Поэтому услуги для бизнеса должны быть максимально просты как в настройке, так и дальнейшем обслуживании. Леонардо да Винчи писал, что «всё нужно упрощать до предела, но не более того». Мы стараемся придерживаться этого же принципа.

Современные компании используют компьютеры практически во всех аспектах ведения бизнеса: в общении с клиентами, повседневных бизнес-функциях, бухгалтерском учете. Безопасное хранение корпоративных данных и бесперебойный доступ к ним является фундаментом любого предприятия. Но где «живет» эта информация? Некоторые компании самостоятельно создают физические центры обработки данных для своих потребностей. В зависимости от размера бизнеса они могут располагаться как в офисном помещении вместе с сотрудниками, так и занимать отдельную комнату, например, «серверную»

—А что такое дата-центр и почему он виртуальный? Он не существует в реальности?

— Центр обработки данных (он же дата-центр) можно сравнить с большим шкафом на чердаке, в котором вместо новогодней елки и туристической палатки хранится ценная информация, только не на полках, а на серверах. Однако для поддержания работоспособности собственного ЦОД предприятию требуются серьезно вложиться в инфраструктуру. Сюда входят источники бесперебойного питания, системы вентиляции и охлаждения, резервные генераторы и кабели для подключения к операторам внешней сети. Кроме того, в штате компании должны быть квалифицированные сотрудники, которые смогут обслуживать все эти системы и инфраструктуру. В противном случае даже небольшая нештатная ситуация - будь то отключение электроэнергии или перегрев оборудования - приведет к перебоям в работе предприятия. А простой на производстве может обойтись слишком дорого как в денежном, так и в репутационном выражении.

И тут на телекоммуникационной сцене появляются виртуальные дата-центры, как в известной песне «Арлекино»: «Выходят на арену силачи…». Виртуальный ЦОД вызвал заслуженный интерес в качестве экономически выгодной инфраструктуры для хранения любых объемов информации и приложений, необходимых компаниям. Виртуальный вовсе не подразумевает, что-то несуществующее или воображаемое. Это вполне реальное оборудование (серверы, диски), подключенное к IT-инфраструктуре. Для его размещения мы оснащаем специальные помещения системами бесперебойного электропитания, кондиционирования, пожаротушения и охраны. Здесь создаются определенная температура и влажность, полностью исключается проникновение посторонних. Наша услуга виртуального ЦОД оказывается на базе 10 площадок, расположенных в четырех городах страны в современных дата-центрах.

Заместитель директора МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Дмитрием Угнивенко

— А как клиенты попадают в эти центры, чтобы взять свою важную информацию, например, «палатку и спальные мешки»?

— Клиенты получают в аренду часть физических ресурсов ЦОД с помощью предоставления виртуальных мощностей (процессоры, оперативная память, жесткий диск). Пользователи имеют постоянный удаленный доступ к своей информации как по сети Интернет, так и по выделенным каналам связи. Им не нужно посещать дата-центр. Всего несколькими щелчками мыши можно самостоятельно регулировать объем необходимых ресурсов, выполнять резервное копирование, создавать виртуальные машины, по сути, те же компьютеры, только находящиеся в центре обработки данных.

Все, что нужно сделать, – это выбрать между возведенном в стиле каменной крепости виртуальным дата-центром и избушкой на курьих ножках, которую зачастую содержат сами компании.

— Наверное, услуга связана с большими расходами и доступна только крупным организациям?

— Основное достоинство виртуального ЦОД – отсутствие затрат на создание собственного хранилища. Клиенты оплачивают только аренду выбранных вычислительных мощностей. Необходимо отметить и другие преимущества по сравнению с размещением серверной в офисе.

Во-первых, гарантированное энергоснабжение. Оборудование требует надежного электропитания, а как раз ЦОД невосприимчив к перебоям благодаря резервному питанию.

Во-вторых, системы отвода тепла и пожаротушения. В процессе своей работы железо сильно нагревается, поэтому нужны мощные системы охлаждения. А для защиты от пожара могут использоваться только химические вещества, которые тушат пламя, не нанося вреда электронному оборудованию, в отличие от разрушительного действия воды. На практике это труднореализуемо в офисных помещениях клиентов.

В-третьих, информационная безопасность. Утечка и раскрытие конфиденциальных данных компании может принести непоправимый урон, вплоть до закрытия бизнеса. В дата-центрах используется многоуровневый комплекс мер защиты – от охраны, видеонаблюдения и ограниченного доступа до предотвращения кибератак.

И в завершение еще одно важное достоинство – это географическая свобода. При переезде офиса, открытии новых точек обслуживания или филиалов компаниям не потребуется перевозить с собой серверы и организовывать новые места их размещения. Управление «своим кусочком» в дата-центе производится через портал самообслуживания. По сути, это веб-интерфейс, позволяющий осуществлять мониторинг ресурсов, настраивать политики и роли для доступа сотрудников.

— А кто применяет услуги виртуальных ЦОД? Что за компании?

— На текущий момент только в Центральном федеральном округе более 250 контрагентов используют виртуальный дата-центр. Суммарный объем дискового пространства, задействованный ими, составляет свыше 800 ТБ. Для сравнения: такое хранилище вместит 200 млн фотографий или 200 тыс. фильмов, или более 5 млрд страниц документов, сохраненных в формате файлов PDF, Office и презентаций, что равняется 1 млн физическим шкафам с документами.

Среди заказчиков значатся государственные структуры, размещающие различные федеральные и муниципальные информационные системы, и крупные коммерческие предприятия, применяющие широкие облачные возможности для обеспечения непрерывности бизнес-процессов. Не обходят ЦОД вниманием представители малого и среднего бизнеса, которым виртуальный дата-центр позволяет оптимизировать расходы на инфраструктуру и поддерживающий ее штат.

Так что виртуальный ЦОД сегодня – это актуальное решение для компаний, которые с должным вниманием относятся к вопросу хранения информации.