В Белгородской области арестовали семь человек, подозреваемых в экстремизме

Задержание подозреваемых проходило при силовой поддержке спецподразделений Управления Росгвардии по Белгородской области и УФСБ России по Белгородской области. Фото СУ СК РФ по Белгородской области.

В Белгородской области возбудили уголовные дела в отношении семи местных жителей, которых обвиняют в экстремистской деятельности.

Самым младшим из них – 16 лет, самому старшему – 25.

С августа 2019 года по март этого года они продвигали через социальные сети свои взгляды.

Например, 21-летний житель Белгородского района размещал экстремистские идеи о превосходстве европейской расы над всеми иными.

Он же в сообществе, посвященной Второй Мировой войне, добавил комментарий, оправдывающий идеологию преступного национал-социализма.

В августе 2020 года он создал и руководил в Белгородской области экстремистским сообществом. Его основной целью было установление на территории региона государства из людей «белой расы» за счет насилия над людьми других национальностей.

При помощи уговоров он вовлек в сообщество еще шестерых человек - родного 16-летнего брата, трех 16-летних, 19-ти и 25-летних жителей области.

Задержание подозреваемых проходило при силовой поддержке спецподразделений Управления Росгвардии по Белгородской области и УФСБ России по Белгородской области.

В настоящее время в домах участников экстремистского сообщества проведены обыски, изъяты улики.

Подозреваемые допрошены в указанном статусе и задержаны в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, им предъявлено обвинение в совершении тяжких преступлений.

Как сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, «это первое столь масштабное экстремистское сообщество в нашем регионе как минимум за последние 15 лет. Экстремистов-одиночек ловят регулярно, но этот случай поражает своим размахом».

Все оказавшиеся вовлеченными в сообщество несовершеннолетние абсолютно из благополучных семей. Каждому из них грозят тюремные сроки, наибольший – до десяти лет лишения свободы.

21-летний лидер экстремистского сообщества находится под стражей. Вопрос о мере пресечения другим фигурантам рассматривается судом. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в феврале прошлого года шебекинца оштрафовали за распространение экстремистских материалов.

А в феврале 2018 года на 2,5 года в колонию-поселение отправился призывавший к экстремизму житель Старого Оскола.