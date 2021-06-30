«Прямая линия» с Владимиром Путиным: почему в Белгороде выросли цены на жилье?

Президент уверен, что льготное кредитование жилья в 2,5 процента сыграло положительную роль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время прошедшей сегодня «Прямой линии» у главы России Владимира Путина спросили, не кажется ли ему, что льготная ипотека разогнала цены на жилье, и инвестиции пошли не в граждан, а в строительство. И зачитали сообщение от жителя Белгорода: он рассказал, что раньше квартира стоила 1,5 миллиона рублей, а теперь - 3,5 миллиона.

Президент ответил так:

«Я хочу послать ответную шайбу. Что лучше было бы этого не делать? Когда мы вводим льготные механизмы, нужно следить за реакцией рынка. Льготное кредитование в 2,5 процента сыграло положительную роль. Мы оставили льготы, связанные с помощью семьям с детьми. Надеюсь, что расширение льготирования пойдет на пользу людям».

«В течение 2020 года - первого полугодия 2021 года стоимость многоквартирного жилья на территории нашего региона выросла на 16,4 процентов», - сообщили «КП» в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.

По информации департамента строительства, причин несколько: резкое увеличение стоимости строительных материалов и программа льготной ипотеки.

Меры по стабилизации стоимости одного квадратного метра многоквартирного жилья: увеличение темпов строительства многоквартирного жилья, продление программы льготного ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы, а также региональные меры поддержи строительства многоквартирного жилья – проект «Новая Жизнь». В рамках данного проекта молодые специалисты и их семьи приобретают жилье по льготной цене (стоимость квадратного метра составляет 49 тысяч рублей, что на 37 процентов ниже рыночной). Эти меры позволят увеличить строительство многоквартирного жилья.

Получается, что вышло недопонимание в этом вопросе. Отправивший сообщение на «Прямую линию» житель Белгорода обозначил рост цен более чем на 100 процентов. Но при этом не указал временные рамки.

В любом случае, белгородские власти реагируют на рост цен на жилье и принимает меры по их стабилизации.