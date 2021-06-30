Комсомольская рыбалка: клево всем!

На живописном берегу состоялся рыболовный турнир на призы пляжного комплекса "Островок". Фото: Екатерина ПАПАКИНА

С самого раннего утра на территории пляжного комплекса «Островок» в селе Нижний Ольшанец Белгородского района царило оживление: любители рыбной ловли и их группы поддержки собрались в одном из самых красивых и уютных рукотворных мест для отдыха на лоне природы, чтобы принять участие в турнире, организованном администрацией пляжного комплекса. «Комсомолка» выступила информационным партнером мероприятия и наблюдала за происходящим непосредственно на месте действия.

Уют, чистый воздух и прекрасная природа - отличный отдых для каждого! Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Главной площадкой состязания стала одна из беседок в радушной тени высоких сосен. К слову, отдохнуть здесь в комфортных условиях может любой желающий: на территории комплекса оборудовано более трех десятков беседок с подведенными к ним водой и электричеством, мангалом, индивидуальной качелей и подходом к воде. Подробнее обо всех возможностях для отдыха - на сайте «Островка».

Участники старались добыть улов, который поразит жюри. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В течение нескольких часов рыбаки старались поймать самую лучшую во всех отношениях рыбу – на награды претендовали более двух десятков участников, подбадриваемых группами поддержки. И пусть, по отзывам профессионалов, погода не способствовала обильному улову, но положительных впечатлений все присутствующие увезли домой с избытком.

Жюри турнира: строгое, но справедливое! Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Строгое, но справедливое жюри оценивало абсолютно все параметры: определялся и общий вес пойманного, и количество хвостов, и их размер. К слову, даже за самую маленькую рыбку была учреждена специальная награда, встреченная болельщиками особо громкими аплодисментами.

При подведении итогов пристально изучался весь без исключения улов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Итак, волею рыбацкой удачи и согласно решению жюри награды в следующих номинациях получили:

- Максим Авилов – «Самый крупный улов» (совокупный вес пойманного).

- Антон Клюкин – «Самый длинный хвост».

- Марина Скорнякова – «Рыбачка Соня» (совокупный вес пойманного).

- Людмила Игнатенко - «Рыбачка Соня» (самый длинный хвост).

- София Авилова – «Самый юный участник». К слову, эта 4-летняя девочка опередила матерых взрослых рыбаков: именно она поймала самую первую рыбешку. И пусть вес улова был всего 100 граммов, но бесспорный скоростной рекорд зафиксирован.

Рыбачка Софа - самая юная участника турнира. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Геннадий Авилов – «За волю к победе». Этот участник поймал 70 (!) хвостов. К сожалению, их общий вес не позволил Геннадию взять приз в номинации «Самый крупный улов». Кстати, самая маленькая рыбка мероприятия – 6 см в длину – оказалась именно в его ведерке. Собственно, упорство и чувство юмора данного участника и принесли ему в итоге награду.

По ходу турнира было принято решение учредить специальную номинацию «Супер-рыбак». Единогласно им был признан 72-летний Николай Кудряшов - специальным решением жюри и партнеров мероприятия, он был удостоен отдельной именной награды.

Николай Кудряшов - супер-рыбак прошедшего мероприятия! Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Еще одна спонтанная награда была вручена Нике Авиловой – эта милашка не рыбачила, но покорила буквально всех присутствующих: появившаяся тут же номинация «Само очарование», сдобренная специальным призом, была вручена малышке под бурные аплодисменты.

Очаровательная малышка Ника Авилова не ловила рыбу, но была удостоена специальной награды. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Когда все награды были вручены, и церемония подведения итогов состязания завершилась, наступил не менее приятный момент: всеобщая дегустация сваренной на костре ухи и вкуснейшего плова, приготовленного для гостей коллективом пляжного комплекса «Островок».

Ароматная уха пришлась по вкусу и участникам, и болельщикам. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Особая благодарность

Организаторы турнира выражают благодарность партнерам мероприятия – компаниям «Ростелеком» и «ТК-Экотранс». Спасибо вам, друзья, за поддержку в деле подготовки и проведения мероприятия, подаренные всем присутствующим улыбки и многочисленные позитивные эмоции.