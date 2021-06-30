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Общество30 июня 2021 11:50

Комсомольская рыбалка: клево всем!

В минувшее воскресенье под Белгородом состоялся праздник рыбной ловли и хорошего настроения
Екатерина ПАПАКИНА
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На живописном берегу состоялся рыболовный турнир на призы пляжного комплекса "Островок".

На живописном берегу состоялся рыболовный турнир на призы пляжного комплекса "Островок".

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

С самого раннего утра на территории пляжного комплекса «Островок» в селе Нижний Ольшанец Белгородского района царило оживление: любители рыбной ловли и их группы поддержки собрались в одном из самых красивых и уютных рукотворных мест для отдыха на лоне природы, чтобы принять участие в турнире, организованном администрацией пляжного комплекса. «Комсомолка» выступила информационным партнером мероприятия и наблюдала за происходящим непосредственно на месте действия.

Уют, чистый воздух и прекрасная природа - отличный отдых для каждого!

Уют, чистый воздух и прекрасная природа - отличный отдых для каждого!

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Главной площадкой состязания стала одна из беседок в радушной тени высоких сосен. К слову, отдохнуть здесь в комфортных условиях может любой желающий: на территории комплекса оборудовано более трех десятков беседок с подведенными к ним водой и электричеством, мангалом, индивидуальной качелей и подходом к воде. Подробнее обо всех возможностях для отдыха - на сайте «Островка».

Участники старались добыть улов, который поразит жюри.

Участники старались добыть улов, который поразит жюри.

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В течение нескольких часов рыбаки старались поймать самую лучшую во всех отношениях рыбу – на награды претендовали более двух десятков участников, подбадриваемых группами поддержки. И пусть, по отзывам профессионалов, погода не способствовала обильному улову, но положительных впечатлений все присутствующие увезли домой с избытком.

Жюри турнира: строгое, но справедливое!

Жюри турнира: строгое, но справедливое!

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Строгое, но справедливое жюри оценивало абсолютно все параметры: определялся и общий вес пойманного, и количество хвостов, и их размер. К слову, даже за самую маленькую рыбку была учреждена специальная награда, встреченная болельщиками особо громкими аплодисментами.

При подведении итогов пристально изучался весь без исключения улов.

При подведении итогов пристально изучался весь без исключения улов.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Итак, волею рыбацкой удачи и согласно решению жюри награды в следующих номинациях получили:

- Максим Авилов – «Самый крупный улов» (совокупный вес пойманного).

- Антон Клюкин – «Самый длинный хвост».

- Марина Скорнякова – «Рыбачка Соня» (совокупный вес пойманного).

- Людмила Игнатенко - «Рыбачка Соня» (самый длинный хвост).

- София Авилова – «Самый юный участник». К слову, эта 4-летняя девочка опередила матерых взрослых рыбаков: именно она поймала самую первую рыбешку. И пусть вес улова был всего 100 граммов, но бесспорный скоростной рекорд зафиксирован.

Рыбачка Софа - самая юная участника турнира.

Рыбачка Софа - самая юная участника турнира.

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Геннадий Авилов – «За волю к победе». Этот участник поймал 70 (!) хвостов. К сожалению, их общий вес не позволил Геннадию взять приз в номинации «Самый крупный улов». Кстати, самая маленькая рыбка мероприятия – 6 см в длину – оказалась именно в его ведерке. Собственно, упорство и чувство юмора данного участника и принесли ему в итоге награду.

По ходу турнира было принято решение учредить специальную номинацию «Супер-рыбак». Единогласно им был признан 72-летний Николай Кудряшов - специальным решением жюри и партнеров мероприятия, он был удостоен отдельной именной награды.

Николай Кудряшов - супер-рыбак прошедшего мероприятия!

Николай Кудряшов - супер-рыбак прошедшего мероприятия!

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Еще одна спонтанная награда была вручена Нике Авиловой – эта милашка не рыбачила, но покорила буквально всех присутствующих: появившаяся тут же номинация «Само очарование», сдобренная специальным призом, была вручена малышке под бурные аплодисменты.

Очаровательная малышка Ника Авилова не ловила рыбу, но была удостоена специальной награды.

Очаровательная малышка Ника Авилова не ловила рыбу, но была удостоена специальной награды.

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Когда все награды были вручены, и церемония подведения итогов состязания завершилась, наступил не менее приятный момент: всеобщая дегустация сваренной на костре ухи и вкуснейшего плова, приготовленного для гостей коллективом пляжного комплекса «Островок».

Ароматная уха пришлась по вкусу и участникам, и болельщикам.

Ароматная уха пришлась по вкусу и участникам, и болельщикам.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Особая благодарность

Организаторы турнира выражают благодарность партнерам мероприятия – компаниям «Ростелеком» и «ТК-Экотранс». Спасибо вам, друзья, за поддержку в деле подготовки и проведения мероприятия, подаренные всем присутствующим улыбки и многочисленные позитивные эмоции.

Пляжный комплекс «Островок»: добро пожаловать!

Пляжный комплекс «Островок»: добро пожаловать!

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

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