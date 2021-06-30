Комсомольская рыбалка: клево всем!

На живописном берегу состоялся рыболовный турнир на призы пляжного комплекса "Островок".
Фото: Екатерина ПАПАКИНА
С самого раннего утра на территории пляжного комплекса «Островок» в селе Нижний Ольшанец Белгородского района царило оживление: любители рыбной ловли и их группы поддержки собрались в одном из самых красивых и уютных рукотворных мест для отдыха на лоне природы, чтобы принять участие в турнире, организованном администрацией пляжного комплекса. «Комсомолка» выступила информационным партнером мероприятия и наблюдала за происходящим непосредственно на месте действия.
Уют, чистый воздух и прекрасная природа - отличный отдых для каждого!
Фото: Екатерина ПАПАКИНА
Главной площадкой состязания стала одна из беседок в радушной тени высоких сосен. К слову, отдохнуть здесь в комфортных условиях может любой желающий: на территории комплекса оборудовано более трех десятков беседок с подведенными к ним водой и электричеством, мангалом, индивидуальной качелей и подходом к воде. Подробнее обо всех возможностях для отдыха - на сайте «Островка».
Участники старались добыть улов, который поразит жюри.
Фото: Екатерина ПАПАКИНА
В течение нескольких часов рыбаки старались поймать самую лучшую во всех отношениях рыбу – на награды претендовали более двух десятков участников, подбадриваемых группами поддержки. И пусть, по отзывам профессионалов, погода не способствовала обильному улову, но положительных впечатлений все присутствующие увезли домой с избытком.
Жюри турнира: строгое, но справедливое!
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Строгое, но справедливое жюри оценивало абсолютно все параметры: определялся и общий вес пойманного, и количество хвостов, и их размер. К слову, даже за самую маленькую рыбку была учреждена специальная награда, встреченная болельщиками особо громкими аплодисментами.
При подведении итогов пристально изучался весь без исключения улов.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Итак, волею рыбацкой удачи и согласно решению жюри награды в следующих номинациях получили:
- Максим Авилов – «Самый крупный улов» (совокупный вес пойманного).
- Антон Клюкин – «Самый длинный хвост».
- Марина Скорнякова – «Рыбачка Соня» (совокупный вес пойманного).
- Людмила Игнатенко - «Рыбачка Соня» (самый длинный хвост).
- София Авилова – «Самый юный участник». К слову, эта 4-летняя девочка опередила матерых взрослых рыбаков: именно она поймала самую первую рыбешку. И пусть вес улова был всего 100 граммов, но бесспорный скоростной рекорд зафиксирован.
Рыбачка Софа - самая юная участника турнира.
Фото: Екатерина ПАПАКИНА
- Геннадий Авилов – «За волю к победе». Этот участник поймал 70 (!) хвостов. К сожалению, их общий вес не позволил Геннадию взять приз в номинации «Самый крупный улов». Кстати, самая маленькая рыбка мероприятия – 6 см в длину – оказалась именно в его ведерке. Собственно, упорство и чувство юмора данного участника и принесли ему в итоге награду.
По ходу турнира было принято решение учредить специальную номинацию «Супер-рыбак». Единогласно им был признан 72-летний Николай Кудряшов - специальным решением жюри и партнеров мероприятия, он был удостоен отдельной именной награды.
Николай Кудряшов - супер-рыбак прошедшего мероприятия!
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Еще одна спонтанная награда была вручена Нике Авиловой – эта милашка не рыбачила, но покорила буквально всех присутствующих: появившаяся тут же номинация «Само очарование», сдобренная специальным призом, была вручена малышке под бурные аплодисменты.
Очаровательная малышка Ника Авилова не ловила рыбу, но была удостоена специальной награды.
Фото: Екатерина ПАПАКИНА
Когда все награды были вручены, и церемония подведения итогов состязания завершилась, наступил не менее приятный момент: всеобщая дегустация сваренной на костре ухи и вкуснейшего плова, приготовленного для гостей коллективом пляжного комплекса «Островок».
Ароматная уха пришлась по вкусу и участникам, и болельщикам.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Особая благодарность
Организаторы турнира выражают благодарность партнерам мероприятия – компаниям «Ростелеком» и «ТК-Экотранс». Спасибо вам, друзья, за поддержку в деле подготовки и проведения мероприятия, подаренные всем присутствующим улыбки и многочисленные позитивные эмоции.
Пляжный комплекс «Островок»: добро пожаловать!
Фото: Екатерина ПАПАКИНА