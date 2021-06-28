Средняя продолжительность града составляет примерно шесть минут, и очень редко он продолжается дольше 15-ти минут. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Как и прогнозировали синоптики, сегодня в центре Белгорода прошел ливень с градом.

По данным метеорологов, завтра, 30 июня, история повторится.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Местами грозы, днем в отдельных районах град.

Ветер западный, ночью – от четырех до девяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду, при грозах местами порывы до 17-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 13-ти до 18-ти градусов тепла, днем – от 22-х до 27-ми градусов выше ноля.

В Белгороде ночью обещают от плюс 15-ти до плюс 17-ти градусов, днем – от 23-х до 25-ти градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает автолюбителям, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается, поэтому торможение необходимо начинать заранее.

Во время града ни в коем случае не покидайте автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно шесть минут, и очень редко он продолжается дольше 15-ти минут.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.