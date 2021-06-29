Акционеры «Ростелекома» избрали новый совет директоров

На годовом общем собрании акционеров компании, которое состоялось 28 июня 2021 года в заочной форме, акционеры приняли ряд решений.

интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что на годовом общем собрании акционеров компании, которое состоялось 28 июня 2021 года в заочной форме, акционеры приняли следующие решения:

- Утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2020 финансовый год.

- Утвердили выплату дивидендов по результатам 2020 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 17,5 млрд рублей (77% от свободного денежного потока за 2020 год). Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом:

= по привилегированным акциям типа А в размере 5 рублей на одну акцию;

= по обыкновенным акциям в размере 5 рублей на одну акцию.

По состоянию на 12 июля 2021 года будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год.

- Избрали следующий состав совета директоров и ревизионной комиссии.

Совет директоров:

Дмитриев Кирилл Александрович;

Златопольский Антон Андреевич;

Иванов Сергей Борисович;

Костин Андрей Леонидович;

Осеевский Михаил Эдуардович;

Семенов Вадим Викторович;

Устинов Антон Алексеевич;

Цехомский Николай Викторович;

Чернышенко Дмитрий Николаевич;

Шмелева Елена Владимировна;

Яковицкий Алексей Андреевич.

Ревизионная комиссия:

Беликов Игорь Вячеславович;

Бучнев Павел Владимирович;

Веремьянина Валентина Федоровна;

Канцуров Андрей Николаевич;

Краснов Михаил Петрович;

Семенюк Андрей Григорьевич;

Чижикова Анна Викторовна.

Помимо этого, акционеры одобрили выплату годового вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, выбрали в качестве аудитора ООО «Эрнст энд Янг», утвердили распределение нераспределенной прибыли прошлых лет и убытков отчетного периода, проголосовали за новую редакцию устава, а также проголосовали за сделки с банками по финансированию деятельности компании.