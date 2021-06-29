Акционеры «Ростелекома» избрали новый совет директоров

На годовом общем собрании акционеров компании, которое состоялось 28 июня 2021 года в заочной форме, акционеры приняли ряд решений.
интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что на годовом общем собрании акционеров компании, которое состоялось 28 июня 2021 года в заочной форме, акционеры приняли следующие решения:
- Утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2020 финансовый год.
- Утвердили выплату дивидендов по результатам 2020 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 17,5 млрд рублей (77% от свободного денежного потока за 2020 год). Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом:
= по привилегированным акциям типа А в размере 5 рублей на одну акцию;
= по обыкновенным акциям в размере 5 рублей на одну акцию.
По состоянию на 12 июля 2021 года будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год.
- Избрали следующий состав совета директоров и ревизионной комиссии.
Совет директоров:
Дмитриев Кирилл Александрович;
Златопольский Антон Андреевич;
Иванов Сергей Борисович;
Костин Андрей Леонидович;
Осеевский Михаил Эдуардович;
Семенов Вадим Викторович;
Устинов Антон Алексеевич;
Цехомский Николай Викторович;
Чернышенко Дмитрий Николаевич;
Шмелева Елена Владимировна;
Яковицкий Алексей Андреевич.
Ревизионная комиссия:
Беликов Игорь Вячеславович;
Бучнев Павел Владимирович;
Веремьянина Валентина Федоровна;
Канцуров Андрей Николаевич;
Краснов Михаил Петрович;
Семенюк Андрей Григорьевич;
Чижикова Анна Викторовна.
Помимо этого, акционеры одобрили выплату годового вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, выбрали в качестве аудитора ООО «Эрнст энд Янг», утвердили распределение нераспределенной прибыли прошлых лет и убытков отчетного периода, проголосовали за новую редакцию устава, а также проголосовали за сделки с банками по финансированию деятельности компании.