Белгородские приставы рассказали о самых злостных должниках по алиментам в регионе

Про детей забывают не только отцы, но и матери. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

О самом злостном алиментщике-уклонисте этого года «Комсомолке» рассказали представители Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.

Житель Борисовского района напрочь забыл про несовершеннолетнюю дочь, всячески избегал встреч и, естественно, не помогал материально. Суммарно он задолжал один миллион 148 тысяч рублей. И даже административный штраф в размере 70 часов обязательных работ не возымел действия. Отбыв наказание, мужчина снова исчез.

Но угроза уголовного срока на один год (ч. 1 ст. 157 УК РФ) быстро поменяла его планы – он оперативно рассчитался по долгам. Правда, пришлось заплатить на десять тысяч рублей больше – такое наказание ему вынес суд в рамках рассмотрения уголовного дела.

Причем, про детей забывают не только отцы, но и матери.

Например, 34-летняя жительница Вейделевского района должна была выплачивать на содержание несовершеннолетнего сына алименты в размере половины величины прожиточного минимума. Но она этого не делала (образовался долг в 121 тысячу рублей), а так как у нее не было имущества, которое власти могли конфисковать, а затем продать, то женщину принудили к обязательным работам.

Лишь после этого она, как говорила небезызвестная Катя Снегирева, надела чепчик. По направлению судебного пристава должница обратилась в районный центр занятости населения. Из представленных вакансий женщина смогла трудоустроиться на местное предприятие по разведению сельскохозяйственной птицы. Сейчас из ее зарплаты вычитают часть в пользу сына, но женщине еще предстоит на протяжении 80 часов убирать территорию районного центра.

На основе статистических данных «КП» составила типичный портрет должника по алиментам. Это мужчина от 30-ти до 40 лет, неженатый, без имущества и официального места работы.

Что самое интересное, так это наличие прослойки состоятельных должников по алиментам. Чаще всего у них есть свой бизнес, несколько машин, но официально они не трудоустроены. В этой ситуации приставы накладывают арест на имущество (например, автомобиль BMW), и уже тогда забывчивые алиментщики в течение суток рассчитываются по долгам.

Помимо ареста автомобилей, самой действенной мерой оказывается привлечение к уголовной ответственности и лишение водительских прав. А вот административный штраф чаще всего не влияет на умы забывчивых родителей.