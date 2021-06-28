Восемь жителей Белгородской области утонули за выходные

В воде следует находиться не более 10 - 15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

За минувшие выходные в регионе водная стихия унесла жизни восьми человек.

26 июня трагический случай произошел в селе Архангельское - здесь в местном пруду водолазы поисково-спасательной службы Старооскольского городского округа обнаружили утонувшего мальчика 2007 года рождения.

В этот же день поступило сообщение о том, что в Старом Осколе мужчина 1982 года рождения отправился на отдых к водоему, в запрещенное для купания место, и не вернулся домой. К месту трагедии выехали водолазы поисково-спасательной службы Старооскольского городского округа, которые подняли на поверхность тело утонувшего мужчины.

Еще один трагический случай в этот день произошел в селе Непхаево Яковлевского городского округа - здесь из местного пруда водолазы специализированной пожарно-спасательной части извлекли тело мужчины 1992 года рождения.

26 июня около 10 часов вечера поступило сообщение о том, что в поселке Томаровка Яковлевского городского округа утонул мужчина 1979 года рождения, отдыхавший в необорудованном для купания месте.

27 июня в Белгороде на улице Донецкой из реки Северский Донец в месте, не оборудованном для купания, водолазы специализированной пожарно-спасательной части извлекли тело мужчины 1980 года рождения.

А в городе Старый Оскол в садоводческом некоммерческом товариществе «Фиалка» в реке Оскол в месте, не оборудованном для купания, водолазы поисково-спасательной службы Старооскольского городского округа обнаружили погибшего мужчину 1963 года рождения.

Другой случай гибели на воде в Старооскольском городском округе произошел в селе Владимировка – здесь из реки Боровая Потудань очевидцами в месте, не оборудованном для купания, было извлечено тело мужчины 1990 года рождения.

Еще один погибший мужчина 1970 года рождения был обнаружен в городе Губкин в месте, не оборудованном для купания.

Сотрудники МЧС настоятельно призывают жителей региона к строгому соблюдению правил безопасного поведения на воде.

Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. Там, где дежурят спасатели и медицинские работники.

Не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

В воде следует находиться не более 10 - 15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи.

Не оставляйте возле воды без присмотра детей.

Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках.

Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.

Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного моторного плавсредства.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону 112 или 101. «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.