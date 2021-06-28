В Белгородской области понизят цены на местные продукты

Для снижения цен на товары народного потребления, произведенные на территории Белгородской области, разработаны комплексно-системные мероприятия. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

На сегодняшнем совещании в областном правительстве глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты питания, произведенные в регионе.

«Запрос у населения на снижение цен очень большой, - заявил Вячеслав Владимирович. - Белгородская область - это сельскохозяйственный регион. Мы лидеры по производству мяса. В наших силах снизить цены на наши продукты для белгородцев. Зачем мы проводим ярмарки выходного дня и продаем там бананы? В моем понимании на ярмарках свою продукцию должны реализовывать местные фермеры.

Я понимаю, что очень сложно вести диалог с федеральными торговыми сетями, но и здесь нужно искать решение. Наша прямая обязанность - сделать так, чтобы продукты белгородских производителей были максимально доступны для наших жителей. Нельзя допустить, чтобы в Москве наши продукты стоили дешевле, чем в Белгородской области».

Для снижения цен на товары народного потребления, произведенные на территории Белгородской области, разработаны комплексно-системные мероприятия.

Они включают в себя реализацию плана развития рынков и ярмарок в регионе, заключение трехсторонних соглашений между областными торговыми сетями и товаропроизводителями пищевой продукции и программу льготного предоставления торговых мест на рынках и ярмарках для сельхозпроизводителей Белгородской области.

Кроме того, глава региона поручил работу по привлечению сельскохозяйственных товаропроизводителей для участия в ярмарке в Старом Осколе на постоянной основе.