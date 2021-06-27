28 июня в Белгородской области спадет жара, пройдут ливни с градом

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, завтра, 28 июня облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами ливни с грозами, днем - с градом.

Ветер ночью южный – от шести до 11-ти метров в секунду, днем - юго-западный – от восьми до 13-ти метров в секунду, при грозах местами порывы до 20-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 17-ти до 22-х градусов тепла, днем – от плюс 23-х до плюс 28-ми градусов.

В Белгороде ночью – от десяти до 12-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 15-ти до плюс 17-ти.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает соблюдать меры безопасности.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Если вы находитесь в помещении во время грозы, то обязательно выключите все электроприборы, а лучше полностью отключите электропитание в доме (квартире). Закройте балкон, окна, форточки, также по возможности зашторьте окна.

Если вы находитесь в дороге, то вам следует остановить автомобиль. Но только помните, что при таких случаях нужно держаться подальше от линий электропередач и деревьев. После того как вы нашли подходящее место, сделайте следующее: закройте все окна, заглушите двигатель, выключите магнитофон и сложите антенну.

Нередко бывают случаи, когда гроза застает людей во время катания на лодке или рыбной ловли. Водоем – одно из наиболее опасных мест во время грозы. Самое главное – отойти от воды на максимально большое расстояние. Если вы оказались в лодке, то немедленно направляйтесь к берегу.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112». «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области 8(4722) 39-99-99.