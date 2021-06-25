Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Белгороде

Пока прививки – дело добровольное. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередная волна коронавируса плавно накрывает российские регионы. Число зараженных неуклонно растет с каждым днем. В этой связи в ряде городов ужесточают меры. Например, в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде уже говорят об обязательной вакцинации.

Белгородские власти пока только изучают опыт других субъектов РФ, окончательное решение еще не принято. Но никто не исключает введения обязательной иммунизации.

На сегодняшний день прививки – дело добровольное. И хотя глава региона Вячеслав Гладков вакцинировался одним из первых, его пример не влияет на общие настроения.

Хотя наш регион находится в числе лидеров по стране по проценту привитых, иммунизация все равно движется медленно, а стало быть, о выработке коллективного иммунитета речь пока идти не может.

Нежелание делать прививку, но при этом и неготовность соблюдать ограничения породили новую нишу незаконной деятельности: продажу поддельных сертификатов о прохождении вакцинации. В Москве уже зафиксировали свыше двух десятков таких случаев.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с фальшивыми сертификатами в регионе.

Поэтому нельзя однозначно сказать, как квалифицировать такое преступление и по какой статье возбуждать дело. В зависимости от конкретного случая, скорее всего, речь может идти либо о подделке документов, либо о мошенничестве.

В соответствии со статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», за подделку продавца могут ограничить в свободе на два года либо привлечь к принудительным работам – до двух лет. Также возможен арест на полгода или лишение свободы до двух лет.

При этом покупателю за использование поддельного документа грозит штраф в 80 тысяч рублей (либо в размере зарплаты или иного дохода до шести месяцев) либо обязательные работы до 480 часов. Кроме того, возможны исправительные работы до двух лет или арест на полгода.

Что касается мошенничества, то здесь ответственность еще серьезнее. В самом «легком» случае – от штрафа в 120 тысяч рублей до двух лет лишения свободы. А если речь идет о группе лиц и предварительном сговоре, использовании служебного положения или особо крупном размере, то сроки возможного заключения увеличиваются в разы.

Также купившего сертификат могут привлечь к ответственности по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Она предусматривает штраф от 500 до 700 тысяч рублей, а в случае, если из-за владельца фиктивного сертификата кто-то заразился или умер – от трех до пяти лет колонии.