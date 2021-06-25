«Ростелеком» опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2020 год

В будущем компания будет и дальше фокусироваться на долгосрочной устойчивой деятельности.

«Ростелеком» опубликовал десятый корпоративный нефинансовый отчет об устойчивом развитии за 2020 год и свидетельство Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о его общественном заверении. Совет РСПП по нефинансовой отчетности высоко оценил отчет, отметив приверженность компании принципам ответственной деловой практики, прозрачности и открытости, а также последовательность в развитии процесса отчетности.

Отчет «Ростелекома» за 2020 год содержит значимую информацию в области экономической свободы и ответственности, бизнес-партнерства, прав человека, сохранения окружающей среды, развития местного сообщества и отражает ответственную деловую практику компании, стратегию, подходы к управлению, которые представлены в контексте устойчивого развития. Так, особое внимание уделено факторам ESG в деятельности компании. Эти принципы внедряются в закупочную деятельность, а также продвигаются среди клиентов компании.

В 2020 году «Ростелеком» продемонстрировал опережающую рынок динамику бизнес-показателей и совершил ряд стратегических приобретений, позволивших укрепить статус провайдера цифровых сервисов для общества, бизнеса и государства. Благодаря сделке по консолидации 100% Tele2 Россия продолжилось становление «Ростелекома» как крупнейшего интегрированного оператора в стране. Компания вышла на лидирующую позицию на рынке дата-центров и облачных сервисов после приобретения компании «ДатаЛайн» и последующего привлечения активов в капитал дочерних компаний.

При достижении операционных и финансовых целей компания прикладывает серьезные усилия в сфере устойчивого развития. В стратегии компании на 2021–2025 годы нашли отражение ключевые инициативы в сфере защиты окружающей среды, социальной ответственности и повышения качества корпоративного управления. «Ростелеком» по-прежнему стремится к снижению объемов потребления электроэнергии, внедрению программ сбора и утилизации старых кабельных сетей, сетевого оборудования и абонентских устройств, будет и дальше внедрять концепцию «зеленого офиса».

«Ростелеком» последовательно интегрирует в свою деятельность глобальные цели устойчивого развития ООН. Это находит отражение в программах и проектах, которые реализуются в интересах граждан, бизнеса и государства. Компания активно развивает надежную телеком-инфраструктуру, включая региональные и трансграничные проекты, обеспечивая при этом равноправный доступ к современным высокотехнологичным цифровым каналам и сервисам.

В 2020 году «Ростелеком», как и ранее, поддерживал статус ключевого партнера государства и общества по цифровизации основных сфер национальной экономики. Последствия пандемии COVID-19 показали, насколько важны надежные и бесперебойные каналы телекоммуникаций для поддержания ключевых потребностей жизнедеятельности по всему миру. В отчетном периоде «Ростелеком» завершил первый этап программы по устранению цифрового неравенства, построив более 100 тыс. км ВОЛС до малых населенных пунктов и организовав точки доступа Wi-Fi. Развивались программы в области дистанционного образования, телемедицины, электронного голосования, а также переписи населения.

«Убежден, что высокий уровень обслуживания, доступность услуг связи и цифровых сервисов, демонстрируемый “Ростелекомом”, способствуют развитию экономики и достижению устойчивого развития России. Устранение цифрового неравенства, доступ к возможностям современных интернет-технологий, обучение жителей всех возрастных категорий цифровым навыкам, а также поддержка социально незащищенных слоев населения ощутимо меняют жизнь людей к лучшему. Именно поэтому, работая в мире высоких технологий, “Ростелеком” будет оставаться компанией, которая ориентирована на каждого гражданина России», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В течение 2020 года компания вносила существенный вклад в развитие регионов присутствия и реализовала комплекс масштабных социальных программ, направленных на решение текущих и перспективных задач. Каждый социальный проект «Ростелекома» основывался на активном вовлечении в жизнь регионов присутствия, их социальной поддержке и развитии, учитывал вклад компании в реализацию целей устойчивого развития на региональном, национальном и мировом уровне.

Компания уделяет большое внимание волонтерской деятельности — работа в этой сфере велась даже несмотря на карантинные меры и ограничения. Часть проектов перешла в онлайн-форматы и продолжила свое развитие, также были разработаны и внедрены новые программы. Возможности «Ростелекома» и усилия корпоративных региональных волонтеров позволили улучшить качество жизни населения, предоставить людям возможности для социальной реализации и доступ к современным технологиям.

Большое внимание компания уделяет сохранению окружающей среды, предоставляет равные возможности всем сотрудникам и не допускает дискриминации. Так, в 2021 году второй год подряд усилия компании по обеспечению гендерного равенства получили мировое признание — «Ростелеком» включен в индекс Bloomberg Gender Equality Index 2021, в который вошли 380 компаний из 44 стран мира.

Результаты деятельности «Ростелекома» в 2020 году показали, что компания сохраняет приверженность устойчивому развитию и выполняет свои обещания. В будущем компания будет и дальше фокусироваться на долгосрочной устойчивой деятельности.

С 2011 года «Ростелеком» ежегодно отчитывается о проведенной работе в области корпоративной социальной ответственности. Подготовка социальной отчетности стала неотъемлемой частью работы «Ростелекома», а успехи в этой области — одним из критериев оценки эффективности деятельности компании. Так, по итогам 2020 года «Ростелеком» вошел в топ рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности» — самого авторитетного конкурса в области социальной деятельности бизнеса в России. Компания получила высшую оценку в группе А — «Лучшая практика». Также «Ростелеком» лидирует в ESG-индексах РСПП в области устойчивого развития по итогам 2020 года. Компания стала лидером в индексах «Ответственность и открытость» (группа «А») и «Вектор устойчивого развития». В мае 2021 года «Ростелеком» победил в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2020» и получил премию в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития».

С полным текстом социального отчета 2020 года и свидетельством РСПП об общественном заверении можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».