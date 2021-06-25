До конца недели в Белгородской области сохранится аномально-жаркая погода

Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С сегодняшнего дня и по 27 июня на территории Белгородской области сохранится опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 37 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание на меры безопасности.

Исключите поездки в лесные массивы, будьте осторожны при обращении с огнем (особенно открытым). Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту.

Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма.

При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.

Если вы почувствовали недомогание за рулем, нужно незамедлительно остановиться, выпить воды, умыться, при необходимости принять лекарства, если состояние не улучшится, то возвращаться за руль и самостоятельно продолжать путь не стоит.

В жаркую погоду рекомендуется обязательно возить в машине несколько бутылок прохладной воды, особенно, если в салоне находятся дети, а также добавить в аптечку необходимые лекарственные средства. Кроме того, следует правильно выбирать и время для длительных поездок: лучше всего их совершать либо рано утром, до солнцепека, или же вечером, когда жара спадет.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.