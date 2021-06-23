В Белгородской области к нацпроекту «Производительность труда» присоединился производитель игрушек

Под управлением РЦК компания будет внедрять инструменты бережливого производства.

К национальному проекту «Производительность труда» в Белгородской области присоединилось еще одно предприятие. На ООО «ТД МЕГА ТОЙС» 22 июня провели стартовое совещание. Теперь под управлением Регионального центра компетенций в сфере производительности труда компания будет внедрять инструменты бережливого производства.

Уже более 10 лет на фабрике производят детские игрушки и поставляют их по всей России, в страны СНГ и Европейского союза. Компания постоянно развивается, применяя эффективные и открывая новые модели роста.

- Вступая в национальный проект «Производительность труда», мы ожидаем улучшения эффективности производства. Мы оптимистично настроены и верим, что с помощью специалистов Регионального центра компетенций сможем увеличить производительность труда на производстве даже больше, чем на 5 % в год. Вся наша команда мотивирована на результат, уже на самом старте мы видим точки роста в этом направлении, хотя нам предстоит долгий и тяжёлый путь, который, мы уверены, пройдём с максимальной эффективностью, - рассказала директор по внешнеэкономическим связям ООО «ТД МЕГА ТОЙС» Кристина Соболевская.

К национальному проекту «Производительность труда» в Белгородской области присоединилась компания МЕГА ТОЙС.

На первом этапе, в течение 6 месяцев эксперты РЦК совместно с руководством, рабочими группами и работниками предприятия будут реализовывать программу повышения производительности труда по направлениям: «Оптимизация потоков по производству продукции», «Декомпозиция целей», «Управление проектами изменениями». Одна из главных задач, стоящих перед экспертами – передать методологию ведения проектов по повышению производительности труда и обучить сотрудников предприятий инструментам бережливого производства. Общая продолжительность программы на предприятиях составляет не менее 3-х лет.

Напомним, нацпроект «Производительность труда» реализуется в Белгородской области с 2018 года. За это время его участниками стали 79 предприятий из базовых несырьевых отраслей экономики региона – обрабатывающее и пищевое производство, транспортные предприятия, сельское хозяйство, торговля и строительство.

Предприятия, желающие принять участие в Национальном проекте «Производительность труда», могут подать заявку и пройти отбор на портале нацпроекта: http://производительность.рф/

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