Под Белгородом утонул мужчина

В воде можно находиться не более 10 - 15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Белгородской области, вчера, в 14 часов 32 минуты на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Старого Оскола поступило сообщение о происшествии на водоеме.
К месту вызова были направлены водолазы местной поисково-спасательной службы. Недалеко от пляжа Песчаный Карьер в месте непредназначенном для купания водолазы извлекли тело мужчины 1987 года рождения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Чтобы не допустить трагедий на воде, инспекторы ГИМС призывают к строгому соблюдению правил безопасного поведения на воде.
Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. Там, где дежурят спасатели и медицинские работники.
Не стоит входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
В воде можно находиться не более 10 - 15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.
Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и другое.
Не оставляйте возле воды без присмотра детей.
Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках.
Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.
Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного моторного плавсредства.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водном объекте, немедленно сообщайте об этом в Службу спасения по номеру телефона «112».