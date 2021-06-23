Под Белгородом утонул мужчина

В воде можно находиться не более 10 - 15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Белгородской области, вчера, в 14 часов 32 минуты на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Старого Оскола поступило сообщение о происшествии на водоеме.

К месту вызова были направлены водолазы местной поисково-спасательной службы. Недалеко от пляжа Песчаный Карьер в месте непредназначенном для купания водолазы извлекли тело мужчины 1987 года рождения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Чтобы не допустить трагедий на воде, инспекторы ГИМС призывают к строгому соблюдению правил безопасного поведения на воде.

Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. Там, где дежурят спасатели и медицинские работники.

Не стоит входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

В воде можно находиться не более 10 - 15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и другое.

Не оставляйте возле воды без присмотра детей.

Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках.

Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.

Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного моторного плавсредства.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водном объекте, немедленно сообщайте об этом в Службу спасения по номеру телефона «112».