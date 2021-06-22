Белгородские оперативники раскрыли мошенническую схему с арендой жилья через интернет

От действий мошенников пострадали как минимум пять человек из Старого Оскола, Волоконовского района и Алексеевки. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники УМВД России по Белгородской области совместно с коллегами из Пензенской области раскрыли серию мошенничеств, совершенных под предлогом внесения предоплаты за аренду жилья.

Полицейским удалось установить сразу двух злоумышленников, использовавших одну и ту же схему обману.

В совершении преступлений подозреваются 38-летний мужчина и 20-летняя девушка - жители Пензенской области.

По предварительным данным, злоумышленники находили в интернете объявления об аренде жилья и под видом квартиросъемщиков связывались с хозяевами.

Договорившись с арендодателями о внесении предоплаты, подозреваемые со своих телефонов направляли им смс-сообщения, имитирующие уведомление из банка о зачислении денежных средств. При этом они указывали сумму значительно больше оговоренной. Не проверив состояние счета и принадлежность абонентского номера финансовому учреждению, потерпевшие возвращали злоумышленникам разницу, перечисляя собственные сбережения.

От действий фигурантов пострадали как минимум пять человек – трое жителей Старого Оскола, а также жители Волоконовского района и Алексеевки. В общей сложности они перевели на счета злоумышленников более 300 тысяч рублей.

По каждому из фактов следственные органы возбудили уголовные дела в соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

По информации следственного управления УМВД России по Старому Осколу, мужчина, похитивший деньги у четверых граждан, уже возместил потерпевшим причиненный ущерб.