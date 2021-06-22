22 июня: невозможно забыть даже спустя 80 лет

Знаменитая на весь мир Звонница на Прохоровском поле. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Эта дата генетически впечаталась в сознания, плоть и кровь каждого русского человека. Даже тех, кто не знал войны.

Но еще живы дети войны, они знают о тех далеких событиях не из книг и фильмов. Сегодня они переняли эстафету памяти из рук ветеранов Великой Отечественной, своих отцов и матерей, чтобы никто не был забыт, чтобы сохранить правду о тех героических годах.

Накануне 80-летия начала войны представители Белгородской региональной общественной организации «Дети войны» побывали в Прохоровке, известном всему миру третьем ратном поле России, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной.

И звучали у Звонницы Прохоровского поля строки стихотворения о юном советском солдате, защитившим мир, которое прочел Юрий Колядин.

- Этих людей - таких как автор стихотворения, как тысячи других далеко немолодых людей - война лишила детства, они рано повзрослели, они трудились на фабриках и заводах наравне со взрослыми. Они пережили голод и бомбежки, ужас оккупации, - отметил депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов. - Мы обязаны сделать все для того, чтобы дети войны наконец-то были уравнены в правах с ветеранами, чтобы государство признало их заслуги. Наш долг - окружить каждого из детей войны вниманием и заботой.