Как белгородец выиграл 70 тысяч рублей у знатоков из «Что? Где? Когда?»

Алексею приятно видеть за игровым столом тех, которые участвовал в передаче в начале 2000-х годов. Фото из архива Алексея Тельного.

В прошедшем 20 июня противостоянии с телезрителями Первого канала в рамках передачи «Что? Где? Когда?» команда Алеся Мухина не смогла ответить на вопрос белгородца Алексея Тельного – он выпал в 13-м секторе.

Старший научный сотрудник БГИКМ загадал знатокам армянскую загадку: «Конь ускакал - седло осталось. Что это?». И выиграл 70 тысяч рублей. Знатоки предположили, что речь идет о радуге. Однако правильный ответ - река и мост.

- В 13-й сектор я отправляю вопросы с 2016 года, - признался в интервью «КП» Алексей Тельной. - «Что? Где? Когда?» является моей любимой передачей. Смотрю ее с 1998 года. Когда у меня есть свободное время, в интернете интересуюсь историей различных стран мира. Изучаю историю, культуру, традиции. Так, изучая историю Армении, я познакомился с загадками, среди которых выбрал одну, которую решил отправить на игру. Загадка хорошая, хоть и сложная.

- Есть ли у вас любимый знаток?

- Любимого знатока нет. Но мне приятно видеть за игровым столом тех, которые участвовал в передаче в начале 2000-х годов.

- Когда ведущий прочитал ваш вопрос, какие мысли промелькнули в голове? - Я, конечно, волновался. Был очень рад выигрышу у сильной команды знатоков. Счастлив был и тому, что знатоки в итоге выиграли.

- Вы азартный человек? Выигрывали ли раньше где-то?

- Не считаю себя азартным человеком. В конкурсах участвую. Иногда выигрываю. Я считаю, что если где-нибудь участвуешь, то обязательно когда-нибудь победишь.

Что самое интересное, это уже второй успех белгородцев за неполные последние три гола. И он вновь пришелся на четвертую игру летней серии. 23 июня 2019 года отличилась Жанна Титовская из поселка Ровеньки.

Знатоки должны были угадать, что спрятано в черном ящике. Это «то, что французский путешественник Маркиз де Кюстин сравнил с крепостной стеной из богато разукрашенной ткани». Команда ответила, что это веер, но правильным ответом был кокошник. В результате Жанна выиграла 50 тысяч рублей.