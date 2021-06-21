Всю неделю в Белгороде будет аномально жарко

Самым жарким днем станет пятница. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Аномальная жара в Белгороде продержится всю неделю», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Самым жарким днем, по сообщениям синоптиков, станет пятница. Воздух прогреется до 35 градусов. Сегодня столбик термометра достиг отметки в 32 градуса.

Горожанам рекомендуется не выходить на улицу с 12:00 до 17:00. Для прогулок следует выбирать светлую одежду из легких тканей, носить головной убор и солнцезащитные очки. Также важно пить много воды.

Особенного внимания требуют дети. Им нельзя находиться на солнце и без присмотра.

Берегите себя и своих близких. В случае ЧС звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу – 112.