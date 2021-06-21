«Открытие» получил премию «Золотой Меркурий»

Банк презентовал набор услуг для компаний малого и среднего бизнеса. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Победитель в банковской номинации выбирался по итогам федерального конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2021». Он проводился в шестой раз и был организован ТПП России при поддержке Банка России, Минэкономразвития, ВЭБ.РФ, Корпорации МСП, Ассоциации банков России, Совета Федерации и Государственной Думы.

«Открытие» получил главный приз за лучшую банковскую программу для малого и среднего предпринимательства, представив новые цифровые продукты. Кроме того, он стал победителем в дополнительной номинации «Устремленные в будущее» по оценкам предпринимательского жюри.

Банк презентовал цифровой кредит для новых и действующих клиентов: подача заявки, получение решения и обслуживание этого кредита происходит онлайн. Срок рассмотрения заявки – от 1 до 3 дней. Кредит выдается без комиссий, страховок, поручительства и залога. Его максимальная сумма составляет 5 миллионов рублей. Кроме того, банк представил welcome-овердрафт: расчетный счет для новых клиентов с бессрочным овердрафтом от 10 тысяч до миллиона рублей, а также предодобренные кредиты и овердрафты для активных клиентов на сумму до 10 миллионов рублей. Эти продукты также полностью цифровизированы.

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», напоминает:

- Банк «Открытие» во второй раз стал лауреатом премии ТПП «Золотой меркурий»: в 2021 году он стал лучшим банком для МСП и получил специальную премию «Устремленные в будущее» за развитие цифрового кредитования. Мы создаем кредитные продукты на базе скоринга и машинного обучения, цифровой портрет клиента позволяет нам делать предпринимателям релевантные предложения, при этом корректно оценивая кредитные риски. Благодаря этому кредит онлайн – без документов и визита в офис – стал для наших клиентов удобным и быстрым продуктом. В первом квартале 2021 года 86% выданных в «Открытии» кредитов для МСП – цифровые.

Отметим, что в конкурсе участвовал 41 российский банк из 22 регионов страны. В финал вышли 16 банков со специальными программами для развития малого и среднего предпринимательства, набравшие наибольшее количество баллов по итогам «контрольной закупки», проведенной предпринимательским жюри.

Банки оценивались по 19 критериям – в этом году акцент в конкурсе был сделан на возможности взаимодействия с банком полностью в онлайн-режиме и стоимости эквайринга. Кроме того, жюри оценивало наличие бесплатных онлайн-сервисов, онлайн-бухгалтерии, расчетно-кассового обслуживания и банковских гарантий для обеспечения контрактов, а также развитие Системы быстрых платежей.

Финалисты выступали с презентациями своих программ, а победители конкурса определялись посредством онлайн-голосования предпринимателей из всех регионов России.