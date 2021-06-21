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Общество21 июня 2021 13:52

Спорт – выбор «Новых людей»: партия провела открытую тренировку по кудо в Белгороде

Юрий Давыдов, партия «Новые люди»: Распространение спорта должно быть повсеместным
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Каждую субботу Юрий будет ждать тех, кто хочет овладеть приемами боевого искусства.

Каждую субботу Юрий будет ждать тех, кто хочет овладеть приемами боевого искусства.

В минувшие выходные партия «Новые люди» провела открытую тренировку ОФП с элементами кудо в Белгороде. Всех желающих, пришедших на стадион Шуховского лицея, из-под забрала шлема приветствовал облаченный в кимоно атлет – Юрий Давыдов, чемпион России по кудо и один из кандидатов «Новых людей» на выборах в городской совет.

Открытая тренировка стала продолжением серии обучающих семинаров, организованных партией. Ранее их участники уже успели овладеть в игровом формате самыми разнообразными навыками, от искусства подчинить себе заплетающийся язык во время выступления перед забитым людьми залом до умения начать собственный бизнес «без копья в кармане».

Юрий Давыдов: хочешь, чтобы тебя окружали исключительно терпимые и интеллигентные люди, приходи в секцию кудо.

Юрий Давыдов: хочешь, чтобы тебя окружали исключительно терпимые и интеллигентные люди, приходи в секцию кудо.

Перед началом тренировки Юрий Давыдов дал короткое интервью нашему корреспонденту.

- Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем мероприятии.

- Сегодня мы проведем открытую тренировку для всех желающих. Наша главная цель – познакомить людей с кудо. Это восточное единоборство, в котором разрешены все ударные техники – руками, ногами, локтями и коленями. Борьбу можно переводить в партер (продолжая поединок, лежа на ковре или стоя на коленях), делать болевые и удушающие приемы. Разрешены всевозможные броски. Из-за того, что мы деремся в шлемах с пластиковым забралом, победители и побежденные возвращаются с турниров без поломанных ушей и носов. Как шутят в раздевалках при секциях единоборств, боец кудо – это «спортсмен с человеческим лицом». При этом все приемы разрешены. Благодаря тому, что бойцы облачены в кимоно, доступный им арсенал приемов становится еще больше, чем, например, в смешанных единоборствах.

В минувшие выходные партия «Новые люди» провела открытую тренировку ОФП с элементами кудо в Белгороде

В минувшие выходные партия «Новые люди» провела открытую тренировку ОФП с элементами кудо в Белгороде

- Возникали ли при подготовке к сегодняшнему мероприятию какие-либо проблемы?

- Нет, но был один довольно забавный момент. Чтобы собрать сегодня как можно больше участников, мы не только заполонили рекламой местные группы в соцсетях, но и обклеили листовками каждую свободную стену (но строго в рамках закона). Нам пришлось обойти и местные магазины и кафе. В том числе ребята заявились с рекламой в заведения, которые принято называть «злачными». И их администрация пошла нам навстречу. Клиенты тоже не возражали. Обычно постоянные посетители пивных не особо поддерживают здоровый образ жизни и при случае за словом в карман не полезут. Но с моими учениками они были предельно вежливыми. Отсюда следует вывод: хочешь, чтобы тебя окружали исключительно терпимые и интеллигентные люди, приходи в секцию кудо.

Боец кудо – это «спортсмен с человеческим лицом»

Боец кудо – это «спортсмен с человеческим лицом»

- Почему Вы с партией «Новые люди», когда Вы к ней присоединились?

- С членами партии я познакомился еще в прошлом году. Потом в нашем общении наступил короткий перерыв из-за эпидемии коронавируса. Как только режим «карантикул» смягчили, я снова отправился в местное отделение партии. К тому моменту в нее вступило еще больше молодых ребят, которые хотят конкретных изменений в жизни нашего города.

А тренировки по кудо теперь будут регулярными. Еженедельно, по субботам на стадионе Шуховского лицея в 12.00, Юрий будет ждать тех, кто хочет овладеть приемами этого боевого искусства.

Спорт