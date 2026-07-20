Сотрудники Стойленского ГОКа получили награды ко Дню металлурга

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошли торжественные награждения, приуроченные к профессиональному празднику — Дню металлурга. Более 500 сотрудников комбината удостоились ведомственных, региональных, муниципальных и корпоративных наград.

Первые корпоративные награды за высокие результаты в труде и вклад в развитие компании вручили 15 июля сотрудникам подразделений дробильно-обогатительного передела. Среди них —машинист конвейера цеха обогащения Елена Головенченкова. Она более 40 лет работает на комбинате. Елена удостоена высшей корпоративной награды — Золотого почетного знака «Стойленский ГОК» (I степени).

— Для меня награда — это гордость, это благодарность, это поддержка и оценка коллектива и руководителей. Это большой праздник не только для меня, но и для моей семьи, так как сегодня наградили и моего сына, – поделилась Елена Головенченкова.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

Сын Елены — специалист цеха обогащения Александр Головенченков, работает на СГОКе 13 лет. В этом году его отметили Почетной грамотой Белгородской областной организации ГМПР.

— Я пришел работать на комбинат по примеру мамы, всегда видел, как она ценит свою работу. Для меня СГОК — это не только стабильность, но и возможность профессионального и личностного роста, причем компания поддерживает во всем. Хочу верить, что и моя дочь тоже продолжит нашу династию. Очень рад сегодня видеть маму среди лучших — она для меня настоящий пример надёжности и преданности профессии.

Стойленский горно-обогатительный комбинат в этом году отмечает 65-летие. В юбилейный год для сотрудников и их семей СГОК организовал для сотрудников серию праздничных активностей.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

В начале июля на комбинате прошёл масштабный семейно-спортивный праздник для сотрудников и их семей. Для ветеранов комбината организовали экскурсию по предприятию, на которой они увидели, как изменилось производство за последние годы.

Для молодежи прошли традиционные интеллектуальные турниры «Металлургические вечера». Сотрудники из разных подразделений комбината отвечали на вопросы о деятельности Группы НЛМК и СГОКа, металлургии, культуре и искусству, музыке и кинематографе, посоревновались в конкурсе капитанов.

Еще одной яркой частью юбилейной праздничной программы стал конкурс талантов «Территория творчества». Сотрудники комбината проявили себя в двух номинациях: «Выставка-экспозиция» и «Сценическое мастерство».

Всего корпоративными наградами к 65-летнему юбилею СГОКа отметят около 1000 сотрудников. Церемонии награждения сотрудников комбината пройдут в течение всего года и совпадут с профессиональными праздниками.