336 БпЛА ВСУ атаковали 102 населенных пункта Белгородской области

В селе Зимовное повреждена одна единица сельхозтехники. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 14 муниципалитетах Белгородской области 102 населенных пунктов атаковали ВСУ 20 июля. Об этом сообщает оперштаб региона.

В селе Ивановская Лисица повреждена линия электропередачи. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Со стороны Украины 13 снарядов и 336 беспилотников нанесли удары по четырем городам, 14 поселкам, 70 селам и 14 хуторам.

В Белгороде повреждены три автобуса. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Погибли девять человек, ранены 77. Повреждены 113 машин, 37 домов (десять – МКД), 14 грузовиков, 11 коммерческих объектов, девять предприятий, семь социальных объектов, четыре автобуса, три автобуса, две надворных постройки, две линии электропередачи, две хозпостройки, две инфраструктурные объекты, два гаража, «ГАЗель», административное здание, одна единица сельхозтехники, храм Рождества Христова и остановочный комплекс.

На хуторе Зеленый Клин поврежден частный дом. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 20 на 21 июля перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, девять человек погибли и 77 ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область.