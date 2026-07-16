Больше 250 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

ВСУ сбросили 19 взрывных устройств с БПЛА Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 78 населенным пунктам в 10 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 259 беспилотников и 50 снарядов, а также сбросил с БПЛА 19 взрывных устройств. Пострадали девять человек, в том числе двое детей. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгородском округе повреждены три грузовика, гараж, 12 частных домов, газовая труба, восемь легковушек, ЛЭП. Сегодня утром в хуторе Церковный от удара дрона по автомобилю пострадали двое мужчин, госпитализация не потребовалась.

В Борисовском округе повреждены частный дом и газовая труба.

В Валуйском, Вейделевском и Корочанском округах обошлось без последствий.

В Волоконовском округе повреждены объект инфраструктуры и частный дом.

В Грайворонском округе в хуторе Масычево в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина, госпитализация не потребовалась, машина сгорела. Повреждены частный дом и объект инфраструктуры, сгорел автомобиль.

В Краснояружском округе повреждены две надворные постройки, два частных дома и три автомобиля.

В Ракитянском округе повреждены четыре грузовика и 10 легковушек, частный дом и оборудование предприятия.

В Шебекинском округе в Шебекино в результате атак двух FPV-дронов на спецтехнику ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Техника повреждена. В селе Максимовка от удара дрона по автомобилю пострадал водитель, госпитализация не потребовалась. Машина повреждена. В селе Новая Таволжанка при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина – пострадавший госпитализирован. В округе повреждены два МКД, четыре легковушки, пять частных домов, один из них сгорел, два инфраструктурных, коммерческий и социальный объекты, два грузовика, трактор, два автобуса, гараж, хозпостройка и корпус предприятия, складское помещение. Сегодня ночью в Шебекино при детонации дрона пострадали три человека. Дети 13 и 16 лет госпитализированы, 18-летняя девушка после оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение.