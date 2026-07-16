Фонд «Милосердие» открывает новые возможности для социализации людей с инвалидностью

Фото предоставлено фондом «Милосердие»

Волонтерские проекты по развитию различных направлений адаптивного спорта в 2026 году получили финансовую поддержку благотворительного фонда «Милосердие». Яркие социальные инициативы предложили участники грантовой программы «Стальное дерево» - жители и общественные организации из Белгородской и Липецкой областей.

«Наш фонд уже не первый год активно развивает инклюзивные спортивные проекты, помогая людям с инвалидностью вести активный образ жизни, проходить реабилитацию и интегрироваться в общество, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. - Благодаря нашей системной поддержке в разных регионах России появляются специализированные спортивные пространства, проводятся инклюзивные турниры и запускаются программы регулярных тренировок».

Так, в Старом Осколе стартовал совместный тренировочный процесс для нормотипичных атлетов и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Тренировки по управлению плавсредствами для рафтинга и сдача спортивных нормативов проходят в городском бассейне. Их дополняет серия тренингов с профессиональным психологом.

Для занятий на средства гранта приобрели дополнительное спортивное оборудование и материалы. Волонтеры - спортсмены будут поддерживать особенных атлетов на всех тренировках и спортивных мероприятиях. Самыми интересными состязаниями станут сплав-поход на реке Осколец и соревнование «Праздник рафта».

Другой проект старооскольских волонтеров направлен на социальную адаптацию и физическое развитие молодых людей с ментальными нарушениями. В течение шести месяцев для них проведут регулярные тренировки адаптивным пауэрлифтингом. За выполнение нормативов участники получают знаки отличия, а результаты зафиксируют в открытом «Рейтинге стальных героев». Итоговым событием проекта станут открытые региональные соревнования «Кубок стали», где отберут сильнейших для участия во всероссийском этапе Специальной Олимпиады.

Проект волонтеров из Липецка поможет использовать игровые виды спорта для социализации студентов с ограниченными возможностями здоровья. На базе Липецкого государственного педагогического университета пройдет серия турниров. Среди них - волейбол сидя, бочча для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и голбол, где игроки в масках будут ориентироваться на слух.