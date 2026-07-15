Владимир Сериков и Максим Кавджарадзе встретились с ветераном СВО из Задонского округа

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

В селе Донское Задонского округа парламентарии побывали на значимом для жителей объекте – строящейся площадке ГТО.

Для округа эта площадка станет второй. Первая находится в окружном центре - Задонске, а вторая появится в крупнейшем населенном пункте после него – Донском. Инициатива реализуется по федеральному проекту «Развитие физической культуры и спорта». Субсидия составляет около 3-х миллионов рублей.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

Проблема заключается в том, что сейчас проектом не предусмотрена организация доступной среды для маломобильных граждан. На это необходимы дополнительные средства. Об этом сенатору Максиму Кавджарадзе и спикеру облсовета Владимиру Серикову неоднократно сообщали жители.

На месте парламентарии встретились с ветераном специальной военной операции Романом Росляковым. Парень – один из инициаторов строительства площадки ГТО, выпускник средней школы села Донское.

На СВО он получил тяжелое ранение, но не опустил руки, продолжал восстанавливаться через спорт. Сейчас у Романа появилось желание тренировать не только юное поколение, но и взрослых, людей с ограниченными возможностями здоровья на малой Родине.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

Парламентарии помогут в решении этого вопроса, а также отправят Романа на обследование и реабилитацию в один из профильных медицинских центров.