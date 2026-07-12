Больше 200 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 68 населенных пунктов в 11 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 219 беспилотников и порядка 30 боеприпасов. Погиб ребенок, еще семь человек пострадали. О последствиях сообщил в оперативном штабе региона.

В Белгороде при взрыве БПЛА повреждена легковушка. Вчера в больнице оказали помощь мужчине, который получил слепые осколочные ранения плеча и бедра в результате ракетного обстрела 3 июля. Госпитализация не потребовалась.

В Белгородском округе в поселке Политотдельский от удара дрона по ГАЗели пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась. Машина сгорела. В округе повреждены два объекта инфраструктуры, три частных дома и одна квартира в МКД, два грузовика, микроавтобус, две легковушки, производственное помещение, хозпостройки.

В Борисовском округе поврежден автомобиль. В Валуйском поврежден частный дом.

В Волоконовском округе в хуторе Первомайский число раненых при атаке дрона на служебный микроавтобус увеличилось до четырех человек. Самостоятельно за медицинской помощью обратились мужчина и женщина. Двое пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Остальные продолжают амбулаторное лечение. Транспорт поврежден.

В Грайворонском округе в городе Грайворон от атаки дрона погиб ребенок. В округе повреждены четыре частных дома, подсобное помещение соцобъекта, гараж, автомобиль, хозпостройки и газовая труба, а также два МКД, в одном из которых сгорела крыша по всей площади и 9 квартир.

В Красненском и Яковлевском округах обошлось без последствий.

В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга при взрыве дрона ранен мужчина, госпитализация не потребовалась. Сегодня утром от детонации FPV-дрона в поселке мужчина получил осколочные ранения мягких тканей головы, грудной клетки и живота, продолжит амбулаторное лечение. Повреждены семь легковушек, одна из них сгорела, хозпостройка, КамАЗ, три частных дома, подсобное помещение. А также сгорели две надворные постройки.

В Ракитянском округе повреждены три объекта инфраструктуры, гаражи, 12 легковушек и грузовик, частный дом, 2 МКД, в одном из домов произошло возгорание квартиры, которое было ликвидировано. Кроме того, загорелась хозпостройка – возгорание потушено.

В Шебекинском округе вчера в ЦРБ оказали помощь женщине, которая получила акубаротравму при детонации FPV-дрона 9 июля в Шебекино. Повреждены коммерческий и инфраструктурный объекты, складское помещение предприятия, пять легковушек и грузовик, гараж, административное здание, 10 частных домов, ЛЭП. Также уничтожены два автобуса, сгорел частный дом.