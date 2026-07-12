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Политика12 июля 2026 13:43

Больше 200 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Под удары противника попали 68 населенных пунктов региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области

ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 68 населенных пунктов в 11 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 219 беспилотников и порядка 30 боеприпасов. Погиб ребенок, еще семь человек пострадали. О последствиях сообщил в оперативном штабе региона.

В Белгороде при взрыве БПЛА повреждена легковушка. Вчера в больнице оказали помощь мужчине, который получил слепые осколочные ранения плеча и бедра в результате ракетного обстрела 3 июля. Госпитализация не потребовалась.

В Белгородском округе в поселке Политотдельский от удара дрона по ГАЗели пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась. Машина сгорела. В округе повреждены два объекта инфраструктуры, три частных дома и одна квартира в МКД, два грузовика, микроавтобус, две легковушки, производственное помещение, хозпостройки.

В Борисовском округе поврежден автомобиль. В Валуйском поврежден частный дом.

В Волоконовском округе в хуторе Первомайский число раненых при атаке дрона на служебный микроавтобус увеличилось до четырех человек. Самостоятельно за медицинской помощью обратились мужчина и женщина. Двое пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Остальные продолжают амбулаторное лечение. Транспорт поврежден.

В Грайворонском округе в городе Грайворон от атаки дрона погиб ребенок. В округе повреждены четыре частных дома, подсобное помещение соцобъекта, гараж, автомобиль, хозпостройки и газовая труба, а также два МКД, в одном из которых сгорела крыша по всей площади и 9 квартир.

В Красненском и Яковлевском округах обошлось без последствий.

В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга при взрыве дрона ранен мужчина, госпитализация не потребовалась. Сегодня утром от детонации FPV-дрона в поселке мужчина получил осколочные ранения мягких тканей головы, грудной клетки и живота, продолжит амбулаторное лечение. Повреждены семь легковушек, одна из них сгорела, хозпостройка, КамАЗ, три частных дома, подсобное помещение. А также сгорели две надворные постройки.

В Ракитянском округе повреждены три объекта инфраструктуры, гаражи, 12 легковушек и грузовик, частный дом, 2 МКД, в одном из домов произошло возгорание квартиры, которое было ликвидировано. Кроме того, загорелась хозпостройка – возгорание потушено.

В Шебекинском округе вчера в ЦРБ оказали помощь женщине, которая получила акубаротравму при детонации FPV-дрона 9 июля в Шебекино. Повреждены коммерческий и инфраструктурный объекты, складское помещение предприятия, пять легковушек и грузовик, гараж, административное здание, 10 частных домов, ЛЭП. Также уничтожены два автобуса, сгорел частный дом.